Vučićev sin došao u kamp ispred Pionirskog parka

On se nalazio kod ograde

Danilo Vučić. Screenshot

A. O.

13.8.2025

Stariji sin srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, Danilo Vučić večeraš je boravio u kampu ispred Pionirskog parka, poznatom kao Ćacilend.

On se nalazio kod ograde koja razdvaja pristalice SNS-a i građane, razdvojene kordonom ispred Narodne skupštine Srbije. Prethodno se na društvenim mrežama pojavio i snimak Andreja Vučića kako hoda u masi mlađih muškaraca u pravcu ovog lokaliteta. Iz Ćailenda je snimak objavio i Aleksandar Vučić koji je poručio da je "uz narod".

Širom Srbije građani i studenti protestuju zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci. Protesti će se održati u više od 30 gradova.

