Ishranom usporite starenje: Ove namirnice konzumirajte ako imate više od 40 godina

Vaše tijelo prolazi kroz mnoge vrste promjena, kako spolja tako i iznutra, a starenje može biti frustrirajuće iskustvo, posebno zato što može biti faktor rizika za mnoge različite bolesti.

Srećom, postoje supernamirnice koje možete redovno jesti kako biste usporili ovaj proces.

"Superhrana" je termin koji se često koristi, ali šta zapravo znači.

Prema Klivlendskoj klinici, ne postoji jasan način da se odredi šta se smatra, a šta ne smatra superhranom, ali to je u suštini bilo šta što osigurava mnogo različitih hranljivih sastojaka i ostaje na donjem nivou kalorija.

Iako je superhrana odlična za uključivanje u vašu prehranu u bilo kojem trenutku, postoje specifični izbori koji sadrže hranjive tvari povezane s usporavanjem procesa starenja.

Pistacije

Slobodni radikali napadaju zdrave tjelesne ćelije, a smatra se da ovo oštećenje doprinosi upali i stvaranju oksidativnog stresa. Zajedno, ovo može ubrzati starenje na ćelijskom nivou, a istovremeno igra ključnu ulogu kod hroničnih zdravstvenih stanja, uključujući bolesti srca i rak. Zdravstveni stručnjaci preporučuju hranu bogatu antioksidansima kako bi se zaštitile zdrave ćelije od oštećenja slobodnih radikala u tijelu.

Pistacije pomažu u borbi protiv ovih slobodnih radikala zahvaljujući svojim antioksidativnim sposobnostima.

Studija koju je proveo Univerzitet „Cornell“, a koja je objavljena u časopisu „Nutrients“, otkrila je da pistacije imaju visok antioksidativni kapacitet, s tim da je antioksidativni kapacitet pistacija konkurentan onom popularne hrane koja sadrži antioksidanse, uključujući borovnice, šipak, itd. Podaci pokazuju da jedenje samo šake pistacija kao dio redovne prehrane može pozitivno utjecati na starenje ćelija i dugovječnost među onima koji imaju preddijabetes.

Pistacije sadrže i lutein, antioksidans karotenoid koji pomaže u održavanju zdravlja očiju.

Losos

Još jedna divna superhrana koja pomaže u usporavanju procesa starenja je losos, kao i mnoge druge vrste masnih riba.

Losos je odličan izvor nemasnih proteina, hranjive tvari važne za održavanje mišićne mase, a posebno je važan za starije odrasle osobe, kaže Lisa Jong (Young), doktorica nauka i autorica "Finally Full, Finally Slim".

Također je bogat omega-3 masnim kiselinama, koje mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti. Ustvari, jedna studija objavljena u časopisu „Neurology“ otkrila je da oni u svojim 40-im i 50-im godinama čija crvena krvna zrnca sadrže više nivoe omega-3 imaju bolje kognitivno funkcioniranje i ukupnu strukturu mozga od onih koji su imali niži broj omega-3.

Brusnice

Ako ste ljubitelj brusnica ili soka od brusnice, imate sreće, jer je utvrđeno da ova superhrana pomaže u usporavanju starenja.

Brusnice su pune biljnih jedinjenja koja mogu pomoći u usporavanju procesa starenja, posebno kada se fokusira na kognitivno starenje.

Podaci pokazuju da konzumiranje onoga što je ekvivalentno jednoj maloj šoljici brusnica svaki dan tokom perioda od tri mjeseca može poboljšati performanse pamćenja i neuralno funkcioniranje.

Pored kognitivnih prednosti koje vam ovo voće može ponuditi, brusnice su također izvor vitamina C, hranljive materije koja može pomoći u borbi protiv efekata slobodnih radikala na kožu koja stari.

Paradajz

Paradajz je važna superhrana koja pomaže u usporavanju starenja.

Određena crvena hrana, kao što je paradajz, sadrži antioksidans likopen, koji se bori protiv slobodnih radikala koji dolaze sa starenjem.

Likopen, koji je biljni spoj koji se nalazi i u lubenici i ružičastom grejpu, poznat je po svojim brojnim zdravstvenim prednostima.

Utvrđeno je da visok unos likopena pomaže u snižavanju holesterola, poboljšava kardiovaskularno zdravlje i pomaže u smanjenju rizika od srčanih bolesti, pomaže u smanjenju rizika od moždanog udara pa čak i pomaže u smanjenju rizika od raka prostate kod muškaraca. Pored svih ovih prednosti protiv bolesti povezanih sa starenjem, poznato je da likopen pomaže u smanjenju oštećenja kože.

Jagode

Jagode su izvor vitamina C i biljnih jedinjenja.

Prema istraživanju objavljenom u „Journal of Alzheimer's Disease“, uzimanje adekvatnog vitamina C može vam pomoći da se zaštitite od kognitivnog pada uzrokovanog starenjem. Ustvari, oni idu korak dalje govoreći da briga o uravnoteženoj ishrani i unosu vitamina C kroz hranu može biti efikasnija od suplementacije.

Neki podaci konkretno pokazuju da jedenje bobičastog voća više od dva puta sedmično može odgoditi kognitivno starenje do 2,5 godina.

Jang dodaje da bobice također mogu pomoći u zaštiti naših ćelija od oštećenja slobodnih radikala i smanjiti rizik od srčanih bolesti i raka.

Tamnozeleno lisnato zelje

Lisnato povrće poput kelja i špinata bogato je vitaminima E i K, koji mogu spriječiti gubitak pamćenja i pomoći u smanjenju starenja našeg mozga.

Istraživanje svakako potvrđuje i ovo. U studiji koju je objavila Američka akademija za neurologiju zaključeno je da je jedna porcija lisnatog povrća dnevno povezana sa manjim kognitivnim padom vezanim za starenje.

Međutim, prednosti tamnog, lisnatog povrća ne prestaju tu. Ne samo da tamno lisnato zelje pomaže vašem kognitivnom zdravlju kako starite, već ovo zelje sadrži karotenoide, koji mogu pomoći u zaštiti očiju od oksidativnog oštećenja, a špinat je posebno bogat antioksidansima vitaminima A i C, koji mogu pomoći u zaštiti srca.