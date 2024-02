Ove namirnice mogu postati toksične ako ih držite u frižideru

Ponekad nismo ni svjesni da neke stvari radimo pogrešno. To je slučaj i kada želimo da sačuvamo određene namirnice u frižideru, a one zapravo mogu postati veoma toksične i dovesti do trovanja hranom.

Doktorica Dimpl Džangda, koja putem društvenih mreža često dijeli savjete kako bi pomogla ljudima u svakodnevnom životu, podijelila je koje četiri namirnice mogu biti štetne ako se ostave u frižideru, piše Najžena.rs.

- Mnogi ljudi ovo ne znaju, ali postoji nekoliko namirnica koje ne bi trebalo da budu u vašem frižideru, a ljudi ih i dalje stavljaju unutra - objasnila je ona.

Bijeli luk

Doktorica savjetuje da nikada ne kupujete oguljen bijeli luk niti da ga čuvate u frižideru. To je zato što će se vrlo brzo ubuđati. Kao kultura bogata vodom, poznato je da bijeli luk upija vlagu iz frižidera, što ga čini podložnijim buđi.

Luk

Crveni luk je veoma sličan bijelom luku i ne treba ga ostavljati u frižideru. Ne samo da nije preporučljivo ostavljati polovinu crnog luka već ne treba ostavljati ni cijeli luk jer uvlači bakterije iz svog okruženja.

Svježi đumbir

Čak ni svježem đumbiru nije mjesto u frižideru. To je zato što se buđ počinje veoma brzo stvarati na njemu. Doktorica Džangda je navela da stvaranje buđi na svježem đumbiru potiču niska temperatura i vlažnost, što ga čini veoma toksičnim.

Kuhana riža

Posljednja na listi namirnica koje mogu biti toksične jer ih brzo uhvati buđ je kuhana riža. Ako se nalazi u vašem frižideru, preporučljivo je da je potrošite u roku od 24 sata. Osim toga, kuhana riža ima potencijal da razvije bakteriju zvanu b.cereus, koja je povezana s trovanjem hranom.