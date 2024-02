Želite se riješiti masnih jastučića s lica i trbuha? Izbacite s jelovnika ove četiri stvari

Masne naslage na licu i trbuhu koje smetaju mnogima, mogu nastati uslijed djelovanja raznih faktora, uključujući prehranu. Nezdrava, procesirana hrana, koju karakterizira visok udio rafiniranih šećera, trans masti i soli, može doprinijeti nakupljanju masnoća u području lica. Genetska predispozicija i općenito tjelesna struktura također imaju ulogu u stvaranju masnih naslaga, no konzumiranje procesirane hrane u velikim količinama može dovesti do debljanja, zadržavanja suvišne tekućine u tkivima i upale, a sve to može se očitovati na licu, ali i struku. Nutricionistica Krutika Nanavati ističe da su zaslađena pića, rafinirani ugljikohidrati, procesirano meso i smrznuta gotova jela vrste procesirane hrane koja je povezana s pojavom masnih naslaga na licu te bi ih trebalo svesti na minimum u svakodnevnoj prehrani.



Zaslađena pića

Zaslađena pića, krcata visoko fruktoznim kukuruznim sirupom i pretjerano kalorična, općenito se smatraju prijetnjom za zdravlje, a tome se može pridodati i njihov potencijalni učinak na pojavu masnih naslaga.

- Udio visoko fruktoznog sirupa u zaslađenim pićima može dovesti do povećanja tjelesnih masnoća općenito, uključujući i onih na licu, s obzirom na to da se taj sirup u tijelu lako pretvara u masnoću. Uz to, prekomjerna konzumacija takvih pića povezana je s debljinom, dijabetesom tip 2 i metaboličkim sindromom - ističe Nanavati.

Rafinirani ugljikohidrati

Procesirana hrana, poput rafiniranih ugljikohidrata ima visok glikemijski indeks te uzrokuje naglo povišenje razine šećera u krvi. To onda dovodi do pojačanog lučenja inzulina i upale, što pogoduje procesu pohranjivanja masti u tijelu.

- Namirnice bogate bijelim brašnom ili dodanim šećerima, poput kolača i bijelog kruha, mogu izazvati nagli porast šećera u krvi i razine inzulina, što dovodi do pohrane masti. Ti rafinirani ugljikohidrati su lišeni vlakana i nutrijenata, a to može dovesti do prejedanja te posljedično do debljanja - kaže Nanavati.





Procesirano meso

Procesirano meso, poput slanine, kobasica i delikatesnih suhomesnatih proizvoda, često obiluje nezdravim mastima, solju i konzervansima te stoga predstavlja potencijalni rizik za zdravlje općenito, a uz to je povezano i s nakupljanjem masti na licu.

- Procesirano meso često je bogato zasićenim mastima i soli, što uzrokuje zadržavanje tekućine u tkivima i otečenost, a to je naročito vidljivo u području lica. Učestala konzumacija procesiranog mesa povezana je i s kroničnim zdravstvenim problemima, uključujući srčane bolesti i neke vrste tumora - pojašnjava Nanavati.

Smrznuta gotova jela

Koliko god praktična, smrznuta gotova jela često sadrže visoku razinu nezdravih aditiva, konzervansa i trans masti, a sve to može utjecati na nakupljanje masti u području lica i struka.

- Mnoga smrznuta gotova jela sadrže mnogo kalorija, soli i konzervansa, što doprinosi oticanju cijelog tijela te nakupljanju masti u području lica. Visok udio soli u toj hrani može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, a to može dovesti do razvoja kardiovaskularnih bolesti. Važno je znati da procesirana hrana ima vrlu nisku nutritivnu vrijednost te da većina aditiva koje sadrži može uzrokovati razne zdravstvene probleme, među kojima je i višak masnog tkiva - kaže Nanavatti te ističe da je procesirana hrana često bogata nezdravim mastima, dodanim šećerima i soli, a to može dovesti do nakupljanja masti u licu. Dodaje i da takvoj hrani nedostaje nutrijenata te da je kreirana samo da okusom namami kupce i da ima što duži rok trajanja, bez ikakve nutritivne vrijednosti. Zaključuje da smanjenje unosa takve hrane može pomoći u smanjenju ukupnog masnog tkiva u tijelu, uključujući i ono na području lica.