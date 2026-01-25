Ovo voće krije tajnu dobrog sna

Poremećaji u spavanju kod nekih osoba mogu trajati noćima. Uzroci su različiti, a najčešći su stres, premorenost i neke hronične bolesti. Ipak, postoji način da pomognete svom organizmu da zaspi.

Tajna dobrog sna mogla bi biti u specifičnom voću, odnosno konzumaciji banane prije spavanja, što je efikasnije od tableta za spavanje, pokazalo je istraživanje.

Banana i mlijeko

Naučnici su otkrili da bi oni koji se bore s insomnijom brže zaspali i spavali duže ako su se posljednju noć počastili dvjema namirnicama. Konzumacija banane smanjila je vrijeme potrebno da se zaspi s prosječnih dva sata na 36 minuta. Također, ovo voće pomaže da spavate skoro sat duže nego obično. Isto tako, ispijanje mlijeka smanjuje vrijeme budnosti s više od dva sata na nešto više od jednog.

Istraživanje, objavljeno u časopisu “Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition”, pratilo je 21 osobu koja boluje od nesanice. Više od polovine učesnika je jelo cijelu bananu i malu šolju mlijeka svake noći tokom šest sedmica, a polovina je pokušavala da zaspi kao i obično.

Naučnici kažu da je tajna u tome što su i banane i mlijeko bogati izvori triptofana – hemikalije koja je vitalna za brojne tjelesne funkcije, uključujući san. Jednom kada je triptofan u tijelu, pretvara se u hormon melatonin koji podstiče san.

U izvještaju o nalazima, istraživači s Univerziteta zdravstvenih nauka u Istanbulu, u Turskoj, rekli su: „Hrana s visokim sadržajem triptofana – kao što su banane i mlijeko – može poboljšati poremećaje spavanja kada se konzumira prije spavanja”.

Rutina spavanja

Nedostatak sna smatra se problemom kada utječe na svakodnevni život osobe. Kao rezultat toga, osobe se mogu osjećati uznemireno ako vjeruju da ih nedostatak sna sprečava da racionalizuju svoje misli. Nesanica je također povezana s depresijom, psihozom i PTSP-om.

Uspostavljanje rutine spavanja u kojoj se ide u krevet i ustaje u isto vrijeme svakog dana može pomoći osobi da manje vremena provede budna u krevetu, a da dobije više vremena za spavanje.

Umirujuća muzika, vježbe disanja, vizuelizacija prijatnih uspomena i meditacija također podstiču spavanje.