Britanski voditelj smršao nevjerovatnih 82 kilograma

Voditelj iz Velike Britanije Džejms Ergent (James Argent), zvijezda reality programa "The Only Way Is Essex" smršao je nevjerovatnih 82 kilograma. Mnogi ga hvale jer je sa 171 kilogram smršao na 89.

On je bio podvrgnut vezivanju želuca, a kasnije i zatezanju stomaka. Sudeći po fotografijama sada je fit.