Studija utvrdila: Samoća je dobra za mentalno zdravlje

Samoća se često miješa s usamljenošću, ali provođenje vremena sa samim sobom utječe na smanjenje pritiska modernog života i pomaže ljudima da se osjećaju slobodnije, nalazi su nove studije.



Vodili dnevnik

Istraživači su tražili od 178 ljudi da tokom tri sedmice vode dnevnik, upisujući količinu sati koje su tokom svakog dana proveli bez direktnog ili digitalnog kontakta sa ljudima. Studija je utvrdila da što se povećava broj sati provedenih u samoći, tako se smanjuje količina stresa u životu.

Samoća nije uvijek u potpunosti dobra, jer se ljudi generalno osjećaju usamljeno kada su duže vrijeme bez kontakta s drugim ljudima, ali to ne važi za one koji redovno provode duže vrijeme u samoći. Istraživači su zaključili da je samoća neprijatna samo ako ste sami onda kada ne želite to da budete. Što znači da neki ljudi mogu sate da provedu sami sa sobom i da to ne utječe na njihovo zdravlje.

Kapetan svoga broda

- Samoća može da bude veoma relaksirajuća, jer ste tada kapetan svoga broda. Nema šefa koji traži da završite neki posao, niti konverzacija u kojima osjećate pritisak da budete zabavni i prijatni. Naravno da je uživanje u društvu veoma dobro, ali može i da bude opterećujuće, tako da određena doza samoće može da pomogne u balansiranju vremena koje provodimo u društvu, i da poboljša naše zdravstveno stanje, kako fizičko tako i mentalno – izjavio je profesor Neta Vajnstajn s Univerziteta Reding koji je i vođa istraživanja.

Istraživanje, objavljeno u časopisu “Naučni izvještaji”, pokušalo je da utvrdi da li postoji “tačka prijeloma”, odnosno tačan broj sati provedenih u samoći koji bi mogli negativno da utječu na zdravlje pojedinca. Ali, na veliko iznenađenje istraživača, takvu tačku nisu pronašli.

Uživanje u danu

Ispitanici su morali svakodnevno da odgovaraju da li osjećaju stres i podaci su pokazali da su prijavljivali niži nivo stresa onim danima kada su duže bili sami. Međutim, veliku ulogu igra činjenica da li ljudi biraju da budu sami. Istraživanje je pokazalo da kada ljudi odaberu da budu sami, količina dana provedenih u samoći ne može da utječe na njihovo uživanje u tom danu.

- Rezultati studije pokazuju da nije tačno da su ljudi koji provode vrijeme u samoći usamljeni – poručuju istraživači i zaključuju da je “provođenje vremena u samoći loše za opće zdravlje samo ako osoba ne želi da bude sama ili je sama duže vremena nego što je to obično navikla”.