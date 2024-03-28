Stručnjaci u Grčkoj upozoravaju da je afrička prašina toksična i štetna za zdravlje

Stručnjaci u Grčkoj upozorili su da je afrička prašina, koja utječe na atmosferu, toksična i štetna za zdravlje ljudi, javlja Anadolu.

U saopćenju Grčkog udruženja za bolesti grudnog koša navodi se da afrička prašina sadrži sitne čestice koje se kombinuju sa polenom, bakterijama i gljivicama, stvarajući toksičnu mješavinu koja je štetna za zdravlje ljudi, posebno za respiratorni sistem.

Posebno su upozoreni građani s respiratornim problemima da budu oprezni.

Mnogi dijelovi Grčke, posebno ostrvo Krit, pogođeni su afričkom prašinom koju je nanio vjetar koji dolazi s juga.

Vazduh u Atini bi se već od sutra ujutru trebao popraviti, saopćili su meteorolozi.

- U proljeće (mart-april), cikloni, krećući se na istok duž sjevernoafričke obale, nose prašinu ka istočnom Mediteranu. Tipična pješčana oluja s dometom od 200 kilometara nosi 20 do 30 miliona tona prašine, ponekad i do 100 miliona - kazali su iz Grčke meteorološke službe.

Grčka prijestolnica se često nađe na putu tih pješčanih oluja, ali ove godine je praćena posebno visokim temperaturama, zbog čega je gotovo nemoguće disati.

U centru Atine 27. marta zabilježeno je 25,3 stepena Celzijusovih, što je rekord od marta 2009. godine, a na Kritu su temperature dostigle čak 32 stepena.