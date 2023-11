Ova Britanka pati od vrlo rijetkog poremećaja: Nema grudi kao druge žene, ali to ponosno ističe

- Imala sam 13 godina kada sam primijetila da mi jedna dojka ne raste istom brzinom kao druga, ali su me ljekari, koji nikada prije nisu čuli za Polandov sindrom, stalno razuvjeravali. Ovo rijetko stanje utječe na moj lijevi prsni mišić, što znači da se nije pravilno razvio i da je deformiran. Poland sindrom može utjecati na ljude na mnogo načina, ali kod mene je zahvaćen samo moj prsni mišić.

Kada se Beka suočila s mogućnosti da pati od ovog stanja, postala je svjesna da mnogi medicinski radnici nisu čuli za ovaj poremećaj. S obzirom na to da je željela dijagnozu i liječenje, nije joj preostalo ništa drugo, nego da im donese svoje istraživanje. Sada, zahvaljujući svom radu na podizanju svijesti o ovom sindromu, ima 67.000 pratilaca na TikToku i više od 7,8 miliona lajkova na videoklipovima.

Nisu me ozbiljno shvatali sve do moje 18. godine, a čak i sada još edukujem ljekare o svom stanju, s obzirom na to da je toliko rijetko. Nadam se u budućnosti boljoj edukaciji i podršci za Poland sindrom - rekla je Beka.

Ljekari su joj ponudili operaciju grudi kako bi se ispravila razlika u veličini, ali ju je ona odbila. Zaključila je kako ne osjeća potrebu da promijeni svoje tijelo, iako nema ništa protiv toga da drugi ljudi idu na operaciju ako im je potrebna.

- Ionako su me maltretirali tokom školovanja zbog grudi. Ljudi su komentirali da nikad neću naći momka jer su pretpostavljali da imam male grudi, ali to nije utjecalo na moju sposobnost pronalaženja romantičnih ili seksualnih partnera, zapravo sam trenutno vjerena. Oduvijek sam znala da neću otići na korekciju grudi. Ovakvo stanje može stvarno da utječe na mentalno zdravlje i samopouzdanje ljudi - zaključuje Beka.