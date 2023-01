Potresna ispovijest majke dječaka iz Širokog Brijega čiji je snimak rasplakao region: Ispisala sam djecu iz vrtića!

I drugi roditelji su vidjeli kako sam ga uzela, rasplakala sam se

- Teta koja je uzela Jakova s pozornice nije njegov asistent. Njegov asistent nije bio uz njega. Mislim, želim da se zna da tete ne želim uvlačiti u sve ovo, one su divne i držale su do Jakova. Ali, zašto je Jakov dva mjeseca bio bez asistenta? Zašto me o tome niko nije obavijestio? Jako sam solidarana osoba i da mi se to reklo, učestvovala bih u tome da se problem riješi. Zašto Jakov nije bio u skupni uredan kada se silazilo na pozornicu, nego je sjedio na teti koja stažira u papama, nije bio u tenama? Došla sam 15 minuta ranije i pratila sam djecu i ranije. I drugi roditelji su vidjeli kako sam ga uzela, rasplakala sam se, a trudna sam i stomak mi je do zuba. Rasplakala sam se kako me sve to pogodilo. Jesu li drugi roditelji vidjeli kako se Jakov sam htio popeti na pozornicu. Pustila sam ga i sam je otišao gore. Na kraju krajeva, ako dijete nije diskriminirano, zašto asistent koji mu je dodijeljen nije bio uz njega. Ponavljam, teta nije kriva, radi samo šta joj rečeno, a asistentu očito nešto drugo - u jednom dahu priča Dragana.

Spominje slučaj od nekoliko mjeseci ranije kada je bila priredba za Dane kruha i kada je uz njenog sina bio njegov asistent. Tada je njen sin, kako kaže, cijelu predstavu iznio bez problema, a tom događaju je prisustvovalo puno više ljudi i program je bio duži nego za božićnu priredbu.