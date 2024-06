Pravilna ishrana djece do pete godine važna za njihov daljnji razvoj i prevenciju mnogih bolesti

Pravilna ishrana djece, a naročito do pete godine starosti, od izuzetnog je značaja za njihov dalji razvoj i prevenciju mnogih bolesti.

Ovo je poručeno danas s konferencije posvećene pravilnoj ishrani djece u predškolskim i školskim ustanovama u Republici Srpskoj. Riječ je o projektu koji Institut za javno zdravstvo RS provodi zajedno sa ministarstvima zdravlja i prosvjete uz značajnu podršku UNICEF-a.

Podrška UNICEF-a

Direktor Instituta za javno zdravstvo RS Bojan Đenić rekao je da se radi o sedmoj fazi projekta "Prijatelji u pravilnoj ishrani“.

- Danas predstavljamo rezultate naše šeste faze koja je trajala od novembra 2022. do decembra 2023. U tom periodu uključeno je 17 predškolskih ustanova i tri škole. U tih 17 ustanova uključeno je 6.422 djece što predstavlja ukupno 46 posto djece koja pohađaju predškolske ustanove u 2.294 djece koja su uključena u školskim ustanovama što predstavlja 2,7 posto sve djece koja pohađaju sve škole – naveo je Đenić.

On je istakao da ga raduje to što je od tih 17 predškolskih ustanova njih devet postalo zvanično partner ovog projekta, a u implementaciji sedme faze planirano je da bude uključeno još 5 predškolskih i 3 školske ustanove.

Ističući da se radi o njegovoj prvoj posjeti Banjoj Luci u tom svojstvu, šef Kancelarije UNICEF-a u BiH Marc Lucet je izrazio zadovoljstvo što su se okupili svi resorni ministri koji u svojoj nadležnosti imaju aktivnosti koja se tiču djece i djetinjstva, oko bitne teme – ishrana.

- Ishrana je posebno bitna do pete godine. Kada do pete godine pružite djeci pravilnu i kvalitetnu ishranu, to će imati blagotvoran uticaj tokom njihovog čitavog života, pa i na društvo – poručio je Lucet.

On je dodao da će mu biti zadovoljstvo da UNICEF nastavi pružati podršku institucijama u brizi oko zdravog odrastanja.

Koordinator za hranu i ishranu i voditelj projekta "Pravilna ishrana“ Dragana Stojisavljević izjavila je da ova inicijativa nije obavezujuća za škole i vrtiće, ali da jesu standardi i normativi.

Po njenim riječima, provedeno je istraživanje u vrtićima i školama kako bi se vidjeli efekti i kako ovu inicijativu ocjenjuju oni koji nisu uključeni.

- Svjedoci smo da se u blizini škola nalaze objekti koji ne nude nutrituvnu vrijednu hranu za djecu. Sada treba da predložimo mjere intervencije koje preporučuju međunarodne organizacije – dodala je Stojisavljević.

Iako je zakonskim normama strogo zabranjeno postavljanje automata sa grickalicama i gaziranim pićima u školama, neke obrazovne ustanove se ne pridržavaju tog pravila.

– Automati nisu zabranjeni, ali ako budemo preformulisali proizvode koji će se tu nalaziti kao što su uradili u većini zemalja zapadne Evrope, onda možemo postići kompromis i cilj – poručila je ona.

Istraživanje je potvrdilo i da, kako je dodala, reklamiranje hrane sa nezdravim nutritivnim vrijednostima stvara loše navike kod djece u ishrani, pa će preporuke za promjene ići i u tom pravcu.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić izjavio je da će projekat "Pravilna ishrana“ u narednom periodu sigurno biti proširen zbog usaglašavanja mnogih tema koja su u interesu zdravlja.

- Slogan Ministarstva zdravlja je zdravlje svugdje i u svim prilikama. Svi drugi sektori u ukviru funkcionisanja društva moraju da budu uključeni u promociju zdravlja i prevenciju bolesti i ovo je jedan od takvih projekata – dodao je Šeranić.

Izmjena navika

On je podsjetio da se djeca ne hrane samo u predškolskim ustanovama, već i kod kuće, kod baka i deda, kod tetaka i slično.

– Nije tako jednostavno izmijeniti navike, ali na nama je da što više govorimo o tome – dodao je ministar Šeranić koji je istakao da je i lično imao otpora kod svoje djece u staranju navike pravilne ishrane.

Ministar prosvjete i kulture RS Željka Stojčić istakla je da predškolske i školske ustanove mogu da očekuju institucionalnu podršku za pravilnu ishranu djece.

– Isto tako, očekujem i uključenost roditelja u svemu ovome u cilju zdravije djece i cijelog društva – navela je ona.