Spriječite trovanje hranom: Evo i kako

Mislite da vam samo loš miris namirnica može otkriti da više nisu dobre za jelo? Nije tako kada su u pitanju neke namirnice. Izgled i miris nekada mogu zavarati i upravo iz tog razloga trebate pažljivo čitati šta piše na proizvodu.

Svježi sir

Morate znati da su oni podložniji nakupljanju bakterija i trebali biste ih baciti čim primijetite da se kvare ili kad im istekne rok trajanja. Opće je pravilo da će se najsvježiji sir prvi pokvariti pa možete računati da su jestivi sedmicu ili dvije.

Salata od krompira

Salata od tune, jaja ili krompira su odličan dom za razvoj bakterija jer su im i izložene. Ako ste prije nekoliko dana pojeli nekoliko kašika salate od krompira, vratili u frižider i zaboravili da postoji, prije nego što uzmete novi zalogaj, morate znati da, ako su se u njoj stvorile bakterije, postoje velike šanse da ćete se otrovati hranom.

Svježe meso

Kada je u pitanju svježe meso, često se radi o proizvodu na kojem piše do kojeg se dana mora prodati. Taj natpis „prodati do“ prodavaču govori do kada smije stajati na policama. Svježe meso može biti i kontaminirano salmonelom, E. coli i ostalim bakterijama te je važno da se ono priprema na zadanim temperaturama, jer ćete upravo tako u njemu uništiti sve bakterije.

Mljeveno meso

Stručnjaci su saglasni da se mljeveno meso mora pojesti ili zamrznuti najkasnije dva dana nakon kupovine. Kako je mljeveno, bakterije koje su se u njemu već nalazile se tako mogu „umiješati“ i povećati šanse da ćete se otrovati hranom.

Suhomesnati proizvodi

Svi volimo nareske od mesa, ali ne kupujte ih nikada previše. Ako niste znali, salama od puretine može trajati samo 3-5 dana, prema riječima struke, pa je važno da kupite samo onoliko koliko možete pojesti u tom razdoblju. Ovakvi su proizvodi podložni razvoju bakterije, koja se naziva Listeria, koja se razmnožava u hladnim prostorima, pa je jasno da namirnice nisu potpuno zaštićene samo zato što se nalaze u frižideru.

Svježe borovnice i umaci

Bez obzira na to gdje ste ih nabavili, borovnice ne traju dugo. Jagode možete jesti otprilike tri dana nakon kupovine, a borovnice i sedam dana. O kakvom god bobičastom voću da se radi, spremite ih u zamrzivač ako ih ne planirate odmah pojesti. To se odnosi i na ono prethodno prano i narezano. Zeleno povrće može na sebi imati E. coli, pa radi sigurnosti je pametno pojesti ga do datuma označenog na pakiranju.



Možda vam se čini kako umaci iz staklenke mogu trajati vječno, ali samo zato što su zatvoreni ne znači da im bakterije ne mogu ništa. Jednom kada ih otvorite, trebali biste ih što prije potrošiti. Senf može tako trajati i do godine u frižideru, namaz od paradajza mjesec, a majoneza dva mjeseca. No, ako primijetite bilo kakve promjene na proizvodu, odmah ga bacite.