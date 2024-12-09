Vlada Distrikta za studentske stipendije izdvojila 690.000 KM

Na sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koju je vodio novoizabrani gradonačelnik Siniša Milić, odobren je Program utroška sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 690.000 KM.

Na prijedlog Direkcije za finansije odobren je Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period januar-septembar 2024. godine. Članovi Vlade su također dali saglasnost na Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2023. godinu, saopćeno je iz Vlade Brčko distrikta.

Direktorica Zavoda za zapošljavanje Tamara Duvnjak-Mitrović navela je da je Zavod u izvještajnom razdoblju realizovao nekoliko važnih projekata među kojima je Program zapošljavanja teže zapošljivih osoba, Program usklađivanja tržišta rada i sistema obrazovanja (karijerno usmjeravanje), kao i Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Distrikta.

Na prijedlog Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja odobren je Program utroška sredstava u 2024. godini za udruživanje sredstava za zajedničke projekte sa državnim Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u visini od 25.000 KM.

Također, na današnjoj sjednici odobrene su Smjernice za izradu nacrta odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za davanje u zakup i mjesečne cijene zakupa javnih površina, Odluka o promjeni dobra u općoj upotrebi, Odluka o visini dodatka na plaću u Odjelu za javne poslove te je dana suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i naknadama Turističke organizacije Brčko distrikta BiH.