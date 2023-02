Divlje svinje u Baćinu dolaze porodično i uništavaju bašte

Stanovnici jablaničkog naselja Baćina posljednjih desetak dana su pod opsadom divljih svinja koje im rove bašte i uništavaju sve što su posadili. Većina stanovnika ovog naselja živi od poljoprivrede pa im šteta koju nanose ove divlje životinje predstavlja velik problem.

Omer Drežnjak, jedan od stanovnika Baćine, lično je svjedočio kada su svinje ušetale u njegovo dvorište.

- Izašao sam na balkon sa suprugom, a odmah ispod ugledao sam krmaču s deset mladih. Ne bojimo se ovih životinja, ali nam prave veliku štetu. Ljudi ovdje sade da bi imali sebi za zimnicu i prodaju, a divlje svinje nam uništiše puno poljoprivrednih proizvoda. Ovo nije prvi put da se suočavamo sa sličnim problemom – istakao je Drežnjak.

Arman Šukman je u izjavi za „Avaz“ kazao kako divlje svinje najviše uništavaju krompir.

- Ali ne biraju, uništavaju i ostalo. Obraćali smo se Općini putem platforme za usluge građanima „Sistem 48“, ali od njih smo dobili odgovor da oni nisu u mogućnosti tu ništa uraditi te su nas prebacili na Lovačko društvo. No, s obzirom na to da je na snazi zabrana lova do 1. juna, ne može se ništa uraditi, nakon čega će, nadam se, Lovačko društvo preuzeti stvar u svoje ruke – kazao je Šukman.

Stanovnici ovog naselja jedino što mogu poduzeti trenutno je da, kada padne noć, pale vatre kako bi na taj način odvratili divlje svinje da im ne unište ono što su posadili.

Posebno je zanimljivo to što se divlje svinje ne boje ničega pa svake večeri sa svojom mladunčadi dolaze pred kuće stanovnika naselja Baćina, a poznato je da su one najopasnije onda kada se u njihovoj blizini upravo nalazi njihova mladunčad.