Maksumić: Zahtjevi osnivača Islamskog centra u Mostaru su nezabilježeni u vakufskoj praksi

Dugogodišnji spor Medžlisa IZ Mostar i sad već ugašenog Islamskog kulturnog centra oko upravljanja vakufskom imovinom ne bliži se kraju. Nakon konferencija za medije obje strane, oglasio se i glavni imam Dino ef. Maksumić.

Maksumić, glavni imam Medžlisa IZ Mostar, kaže kako je u petak na hutbi kod njega u džamiji bio i Salih ef. Čokalović te kako je čuo zajedničku poruku koju su prenijeli i ostali imami.

- Rekao sam kako sam ponosan da mi je baš on bio profesor u medresi, međutim, tek sam sada šokiran kada sam pročitao ono što je kazao na konferenciji. Posebno onaj dio kad kaže da su sredstva koja je sakupljao njegova. Kako to da on kao teolog tako razmišlja, to su sredstva zajednice, jer je on u to ime i nastupao - izjavio je glavni imam.

Maksumić pojašnjava kako je Čolaković nastupao u funkciji predsjednika Mešihata, institucije koja više ne postoji, ali koja je u svoje vrijeme bila vrlo značajna.

- To je funkcija odmah nakon funkcije reisa i ljudi su mu na povjerenje davali novac. Međutim, on kaže da je to njegov novac i, što je još veći skandal, sad traži povrat uloženog. To je nepojmljivo u islamskoj tradiciji, apsurd nezabilježen u historiji vakufa naše zemlje i Mostara - kaže Maksumić.

Glavni imam navodi da se iz poslanikove prakse i slučaja sa sakupljačima zekata u njegovo vrijeme izvodi zaključak da je sve prikupljeno dato za Islamsku zajednicu, a ne lično nekom čovjeku.

Kaže da je nakon konferencije za medije Saliha ef. Čolakovića i penzionisanog muftije Seida ef. Smajkića pronašao članke iz ''Preporoda'' stare dvadesetak godina.

- Tada je bila aktuelna smjena direktora mostarske medrese Saliha ef. Čolakovća, koji je smijenjen zbog nepoštivanja hijerarhije i samovoljnog ponašanja. Iste stvari koje su i dan-danas. Tu su i izjave muftije Smajkića vezano za djelovanje Saliha Čolakovića - kazao je Maksumić.