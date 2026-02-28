Sramotno: Prvi mart proglašen Danom žalosti u RS

U Republici Srpskoj sutra je Dan žalosti povodom 34 godine od početka tragičnog sukoba u BiH, izjavio je Srni ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

On je naveo da je odluku o proglašenju Dana žalosti donijela Vlada Republike Srpske na inicijativu resornog ministarstva i Boračke organizacije Republike Srpske.

Predsjedništvo BORS-a je 2025. godine na jednoj od svojih sjednica donijelo zaključak da se od nadležnih institucija Republike Srpske traži da se 1. mart proglasi danom žalosti u Republici Srpskoj.

U BORS-u smatraju da je ovaj prijedlog opravdan jer je 1. mart 1992. godine "asocijacija na početak rata u BiH i stradanja koje je potom uslijedilo".

Tog datuma, napominju iz BORS-a, "održan je referendum o otcjepljenju BiH od Jugoslavije, bez učešća srpskog naroda, a na sarajevskoj Baščaršiji napadnuta je svadbena povorka pri čemu je ubijen Nikola Gardović, ranjen pravoslavni sveštenik Radenko Mirović, a srpska tobojka zapaljena".

- Nakon toga uslijedio je niz događaja - prelazak Hrvatske vojske u tadašnji Bosanski Brod 3. marta, zločin nad Srbima u Sijekovcu 26. marta, u Kupresu 3. aprila, što su bili direktni povodi za početak rata u BiH, u kojem je, uz uvažavanje svih žrtava, srpski narod najviše stradao - navodi se u saopštenju BORS-a.

U BiH se inače 1. mart obilježava kao Dan nezavisnosti BiH, jer je tada prije 32 godine održan referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.