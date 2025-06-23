Dodik s Rodom Blagojevićem: "Srpski inat nastaje upravo onda kada su svi protiv vas"

Republika Srpska nastoji uspostaviti bliže odnose s bivšim guvernerom Illinoisa i kongresmenom Rodom Blagojevićem, prepoznajući u njemu saveznika koji može pomoći u pozicioniranju Srpske na američkoj političkoj sceni. Ideja iza ovog pristupa jeste da srpski narod u Americi i šire dobije glas koji razumije političke izazove, ali i mentalitet naroda koji se ne predaje lako.

"Srpski inat", navodi se u poruci, nastaje upravo onda kada su svi protiv vas – i tada vas ne lomi, već ojača. Blagojević, koji je i sam pretrpio političke i pravosudne udare, simbol je upravo te vrste političke borbe: uporan, srčan, neodustajan. Njegova životna i politička priča percipira se kao bliska mentalitetu Srba – i kao takav, on bi mogao biti važna figura u novom pokušaju pozicioniranja Republike Srpske u Vašingtonu, smatra Dodik.

Dodik je kazao i kako pruža podršku američkom predsjedniku Donaldu Trampu koji je, kako navodi, u više navrata istakao izjavio kako Amerika nema namjeru da se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, što političko rukovodstvo Republike Srpske vidi kao otvorena vrata za povratak na izvorni Dejtonski sporazum, bez vanjskih intervencija.

“Republika Srpska poštuje SAD i vidi ih kao prijatelja. Tramp je političar tradicionalnih vrijednosti, a upravo na tom talasu vidimo mogućnost da ponovo definišemo mjesto Srpske u američkom narativu”, navodi se.

Dodik je poručio kako ni jedna strana intervencija nikada nije donijela trajno rješenje za BiH. Kako kaže, vrijeme je da se narodima u BiH vrati pravo da sami odlučuju – a američki saveznici koji razumiju tu borbu, poput Blagojevića i Trampa, tu mogu odigrati ključnu ulogu, ističe Dodik.