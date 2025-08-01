Dodikov advokat Goran Bubić: Obratit ćemo se Ustavnom sudu BiH

Na press konferenciji koja je počela u 13 sati u Banjoj Luci povodom potvrđivanja prvostepene presude predsjedniku RS Miloradu Dodiku, advokat Goran Bubić je kazao da će se obratiti Ustavnom sudu BiH i da će tražiti otkazivanje izvršenja presude.
To je preduslov za obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava - naveo je Bubić
Bubić na press konferenciji.
