Kanton Sarajevo pod pritiskom: Hitna rješenja za izdavanje stanova

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao i JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo, naloženo je da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se u najkraćem mogućem roku završila realizacija Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje stanova pod zakup u objektima na lokaciji „Otes“ za 2024. godinu, zaključno sa 30. novembrom 2023.

Također je zatraženo da obavijeste ombudsmene Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnostima u svrhu provedbe ove preporuke. Rok za izvršenje preporuke je 30 dana od dana prijema.

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je žalbu kojom se ukazuje na to da je podnositelju žalbe, kao socijalno ugroženom licu, povrijeđeno pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života, na način da je isti uskraćen u vidu stambenog zbrinjavanja.

Nakon provedenog postupka istrage, ombudsmeni Bosne i Hercegovine su dana 21. novembra 2025. godine, donijeli preporuku, koja je upućena Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i JU „Kantonalnom centru za socijalni rad“ Sarajevo.