Ademaj: Nisu ispoštovane moje preporuke, novac treba pratiti pacijenta

Iako je program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO KS) Kantona Sarajevo za 2019. godinu usvojen na posljednjoj sjednici Vlade, ministrica zdravstva Zilha Ademaj kazala nam je da nije zadovoljna tim programom i da su njim obuhvaćene aktivnosti koje su bile i u prethodnim godinama.

Bez inovacija

- Taj program je bez ikakvih inovacija i želje da se ispoštuju preporuke koje sam davala da se program unaprijedi i da se uvedu nove aktivnosti za koje smatram da su nužne radi poboljšanja stanja u zdravstvu. To se prvenstveno odnosi na izradu programa zdravstvene zaštite koji bi trebao biti osnova za finansiranje zdravstvenih ustanova. To je nešto na čemu sam insistirala sve ove godine tokom mandata – rekla je Ademaj.

Naglašava da novac treba pratiti pacijenta te da je potrebno sistem finansiranja urediti na takav način.

- Svakoj zdravstvenoj ustanovi treba da se odredi i ugovori sadržaj i obim zdravstvenih usluga koje će pružati te da se tokom cijele godine prati njegovo izvršenje. To je ključno na šta sam ja imala zamjerku i to u ovaj program nije uneseno - rekla je Ademaj.



Dio paketa



Uprkos primjedbama, ministrica naglašava da je program usvojen zato što je dio paketa finansijskog plana koji je već upućen u skupštinsku proceduru.

Primjedbe na finansijski plan

Ademaj ističe da je imala također primjedbe i na finansijski plan.

- Međutim, dovedeni smo pred svršen čin jer se taj plan mora usvojiti ili do kraja godine ili najdalje u januaru kako bi se mogle isplatiti plaće po kolektivnim ugovorima. U protivnom, ako se ne usvoji finansijski plan i program rada, moralo bi se ići na privremeno finansiranje. Tada ne bi bilo isplata po kolektivnom ugovoru, a bojim se da bi to dovelo do nezadovoljstva zdravstvenih radnika i da bi bilo adresirano na moje ime – rekla je Ademaj.