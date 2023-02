Zbog teške adaptacije treba ukinuti praksu promjene vrtića

Način upisa djece u gradske vrtiće na području Kantona Sarajevo, ako to bude po volji vlasti, mogao bi biti promijenjen u narednom periodu. To je nužno uraditi iz razloga što dosadašnji model upisa predstavlja ogroman stres, kako za djecu tako i za roditelje.

Lista za subvencije

Naime, praksa je takva da se svake godine, bez obzira na to da li dijete već ide u neki vrtić, iznova dostavljaju prijave za upis. Tako se često dešava da se dijete, koje već ide u privatni vrtić, nađe na listi za subvencije te dobije mjesto u državnom vrtiću. Međutim, za neke porodice to predstavlja veliki problem.

- Kao roditelju, to mi je veliki stres. Moje dijete se godinu navikavalo na odlazak u vrtić u kojem je upisano. I danas zna da zaplače. Ne smijem ni pomisliti na to šta nas čeka ako budemo morali mijenjati vrtić. Voljela bih da nadležni povedu o tome računa. Često čujem kako se apelira na to da se ne mijenjaju učitelji djeci u školama, isto to važi i za naše mališane - kaže Belinda Mehmedović.