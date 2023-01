"Smrtne tačke" i dalje ugrožavaju građane, pa i u centru grada

Ugrožena sigurnost

No, kada dođe do zatajenja sistema u urbanom dijelu Sarajeva i kada vozači i pješaci nemaju upozorenje da nailazi voz, i dalje samo puka sreća sprečava da dođe do velike tragedije.

One su veliki problem kada se nalaze u urbanom dijelu grada. U ovom slučaju, očito je da je došlo do nekog tehničkog kvara ukoliko je prolazio voz, a rampa bila podignuta. U suštini, sistem je tu zakazao. Nisam siguran koliko se često tu vrši tehnički pregled tih uređaja, jer imamo puno neosiguranih prijelaza, a pitanje je kakvo je stanje i osiguranih prijelaza. U svakom slučaju, ti pregledi bi morali biti mnogo češći. Što se tiče tih prijelaza, „Željeznice Federacije BiH“ su odgovorne za njihovo funkcioniranje. To spada u njihov domen - kazao nam je Tatarević.

On je istakao i da je voz taj koji ima prednost, ali saobraćaj mora biti osiguran.

- Ako imamo problem da zakaže sistem, to je odgovornost „Željeznica FBiH“ i one bi trebale više povesti računa o tim ukrštanjima gdje imamo opasnost od naleta voza na pješake ili vozila. Kada dođe do toga, znamo da su teške posljedice. Imali smo više puta takve situacije u Blažuju. Voz s velikom i masom i brzinom u nemogućnosti se zaustaviti i pri naletu na vozilo ili pješake nerijetko dođe do smrtnog ishoda - rekao je Tatarević.