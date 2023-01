Ko uništava sporni objekt na trasi IX transverzale

Projekt izgradnje važne gradske saobraćajnice IX transverzale započeo je 2018. godine. Do sada je izgrađen veći dio predviđene trase, od ulice Džemala Bijedića u općini Novi Grad, preko željezničke pruge, do spoja na ulicu Safeta Zajke u Boljakovom Potoku. No, kao i na drugim značajnim projektima, neriješeni imovinskopravni odnosi usporavaju izgradnju. Jedan takav objekt tokom vikenda je devastiran, a na cijelu situaciju ukazala nam je vlasnica Senada Čustović.



Ona je rekla da je objekt u ulici Safeta Zajke u Boljakovom Potoku, koji je u njenom vlasništvu od 1989., više puta uništavan, kao i da su nadležni nudili mnogo manju cijenu od njegove stvarne vrijednosti.