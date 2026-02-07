Delegacija Općine Novi Grad Sarajevo boravila u službenoj posjeti Novom Pazaru

Delegacija Općine Novi Grad Sarajevo boravila je u službenoj posjeti Novom Pazaru gdje su ih dočekali gradonačelnik Nihat Biščevac i predsjednik Skupštine Grada Samir Lekić.

Delegaciju su činili načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, pomoćnik općinskog načelnika za lokalnu samoupravu Džemaludin Kahrović, zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Grad Nezir Hadžić i Elma Lindov, direktorica Osnovne škole „Skender Kulenović“ Elvedina Begić sa Hidajetom Mujić, profesoricom BHS jezika i direktor Pete gimnazije Elvir Resić.

Posjeta je upriličena s ciljem jačanja međuinstitucionalne saradnje i unapređenja odnosa u oblasti lokalne samouprave i obrazovanja.

Tokom boravka u Novom Pazaru, delegacija se sastala sa predsjednikom Bošnjačkog nacionalnog vijeća Fuadom Baćićaninom, s kojim je razgovarano o pitanjima od zajedničkog interesa, posebno u oblasti obrazovanja, očuvanja kulturnog identiteta i jačanja veza između lokalnih zajednica.

Također, održan je sastanak sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biščevcem,, na kojem su razmijenjena iskustva u radu lokalne samouprave, te razmatrane mogućnosti buduće saradnje i realizacije zajedničkih projekata.

U okviru posjete, delegacija u čijem sastavu su bili načelnik Semir Efendić, zamjenik predsjedavajućeg OV Nezir Hadžić, direktorica JU OŠ “Skender Kulenović Elvedina Begić i Hidajeta Mujić, profesorica BHS jezika i književnosti, je obišla Osnovnu školu „Desanka Maksimović“, gdje su vođeni razgovori o mogućnostima uspostavljanja saradnje između obrazovnih ustanova, razmjene iskustava nastavnog osoblja, te realizacije zajedničkih aktivnosti učenika i profesora.

Direktor Pete gimnazije Elvir Resić, dopredsjedavajuća Općinskog vijeća Elma Lindov i Džemaludin Kahrović, pomoćnik načelnika za lokalnu samoupravu su obišli Gimnaziju Novi Pazar.

Službena posjeta ocijenjena je kao izuzetno uspješna, te je iskazana obostrana spremnost za nastavak i intenziviranje saradnje u narednom periodu, s posebnim akcentom na obrazovanje, kulturu i lokalni razvoj.