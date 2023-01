Karić: Saradnja s Kijevom je civilizacijska obaveza

Spomenik civilnim žrtvama rata

U planu je i obnova fasada pored Vijecniće, Gospođicina kuća, radit ćemo na izgradnji kanalizacione mreže na Trebeviću, jer Trebević je mjesto susreta naših građana, ali i turista. Smatram da projekat "čista rijeka Miljacka" trebamo intezivirati u 2023., moramo sanirati sve pritoke kao što je ove godine bio Bistrički potok. Nastavit ćemo i sa izgradnjom biciklističke staze u Općini Novo Sarajevo. Posebnu pažnju smo posvetili i izgradnji spomen ploča, moramo voditi računa o spomenicima u lošem stanju, a vratili smo i bistu Voje Dimitrijevića nakon pet godina što mi je izuzetno drago - rekla je Karić.

Dodala je da se priprema i ploču velikanu Ivici Osimu, koja će se nalaziti kod ulaza ispred stadiona Grbavica, tu je i spomenik Tvrtku Kotromaniću.

- Posebno je važno za 2023. godinu spomenik civilnim žrtvama rata, a problem nije novac, već lokacija, ali idemo dalje - dodala je.

Istakla je da su značajne aktivnosti uradili sa evropskim prinestolnicama.

- Naše Sarajevo je srce Evrope. Grad Sarajevo ima pobratimska prijateljstva, a u cilju nam je da do kraja budemo istrajni u tome. Saradnja s Kijevom se najviše ističe jer je to civilizacijska obaveza, s obzirom na to da je narod Ukrajine snašlo nešto što nije trebalo. Idemo u korak s modernim vremenom, ključ dobre saradnje je u dobro organizovanom timu - navela je ona.