U toploj prazničnoj atmosferi ispunjenoj osmijesima i iskrenim susretima, održano je novogodišnje druženje zvaničnika Općine Novo Sarajevo s građanima uz degustaciju toplih tradicionalnih jela i poslastica.

Park nacionalnih manjina, u ulici Zmaja od Bosne, bio je mjesto okupljanja građana svih generacija, razgovora i razmjene lijepih želja. Mirisi tradicionalnih jela i spontani susreti doprinijeli su ugodnoj prazničnoj atmosferi i osjećaju pripadnosti zajednici.

Sa brojnim sugrađanima danas su se družili Općinska načelnica Benjamina Karić, predsjedavajući Općinskog vijeća Edison Pavlović, zamjenik Adnan Zeković i vijećnici.

- Ukusna jela pripremio je poznati bh. kuhar Nermin Hodžić i njegov vrijedni tim Akademije Sarajevo, dok nas je poslasticama počastio Klas. Zahvaljujemo se svim građanima koji su svojim dolaskom i dobrom energijom uveličali ovo novogodišnje druženje – jer zajednica se gradi kroz susrete, razgovor i zajedničke trenutke - navodi se u saopćenju.