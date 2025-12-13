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Ovo će biti najukrašenije lokacije u Sarajevu tokom praznika: Sarajevo se priprema za praznike uz bogate novogodišnje ukrase

Rasvjeta od 15. decembra na brojnim lokacijama

Okićen grad. Facebook

Dž. Mahmutović

13.12.2025

Općina Novo Sarajevo i Grad Sarajevo već su počeli pripreme za novogodišnje ukrašavanje i zimsku čaroliju u glavnom gradu. Za 2025. godinu, prema informacijama, iz budžeta Općine Novo Sarajevo predviđeno je 50.000 KM za dekoraciju ključnih lokacija, uključujući tri mosta - na Malti, Topal Osman-paše i u ulici Hamdije Čemerlića - kao i za ukrašavanje Trga heroja, prostora ispred zgrade Općine, Parka nacionalnih manjina u MZ Željeznička, parka iza Dječije kuće na Grbavici, parka kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu, lokaliteta u ulici Džamijska, pješačkih staza od Osnovne škole Hrasno te prostora ispred zgrade „Stometarka“ u naselju Čengić-Vila.

Ključne lokacije

- Kada je riječ o zimskim manifestacijama, i ove godine na Vilsonovom šetalištu otvorena je peta po redu „Zima na Vilsu by Sarajevo Holiday Market“, koja donosi bogat kulturni, muzički, porodični i zabavni program za sve generacije. Posjetitelje očekuju koncerti, Luna park, panoramski točak, sajamske kućice te čarobno Coca-Cola Selo Djeda Mraza – navode iz Općine Novo Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo i ove godine u okviru manifestacije „Zima na Vilsu“ omogućava besplatno klizalište i korištenje klizaljki za djecu i sve ljubitelje klizanja, a planirano je da bude otvoreno 8. decembra.

Praznična rasvjeta

Praznična rasvjeta u Sarajevu bit će postavljena od 15. decembra 2025. do 15. januara 2026. godine. Kako ističu iz Grada Sarajevo, planirano je da rasvjeta bude postavljena na lokacije koje uključuju mostove Šeher-ćehajina ćuprija, Novi most Vijećnica, Latinska ćuprija, Drvenija, Ćumurija, Čobanija, Festina lente i Eiffelov most, zatim zgradu Vječne vatre, zgrade Narodnog pozorišta Sarajevo i dijela Pozorišnog trga Susan Sontag, kao i zgradu Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Osim toga, praznična rasvjeta bit će postavljena i na šetnici Obala Maka Dizdara, na stubovima javne rasvjete, te oko božićnog drveta ispred Katedrale Srca Isusova, a za ukrašavanje grada predviđen je veći iznos nego u Općini Novo Sarajevo.

Načelnica Karić okitila jelku. Facebook

- U budžetu Grada Sarajeva za 2025. godinu predviđena su sredstva za praznično ukrašavanje grada u iznosu od 130.000 KM i to za nabavku dekorativnih elemenata i usluge održavanja, postavljanja, skidanja i skladištenja istih – navode iz Grada Sarajevo.

Bogat program

Očekuje se da će novogodišnje dekoracije i bogat zimski program donijeti svečanu, toplu i prijateljsku atmosferu u kojoj će građani Sarajeva moći uživati u prazničnim trenucima i zajedničkom duhu dočeka Nove godine. Iako grad još nije u potpunosti zasjao u svom prazničnom ruhu, naredni dani trebali bi donijeti prepoznatljivu sarajevsku čaroliju, atmosferu ispunjenu svjetlima, radošću i pravim prazničnim duhom.

# OPĆINA NOVO SARAJEVO
# NOVA GODINA
# SARAJEVO
# GRAD SARAJEVO
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