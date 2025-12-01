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POVODOM PRAZNIKA

Počelo svečano kićenje ulica i javnih površina u Novom Sarajevu

Mostovi Novog Sarajeva zasjali su ukrašeni dekorativnom rasvjetom koja donosi posebnu toplinu i praznični ugođaj

Počelo svečano kićenje ulica i javnih površina. Općina Novo Sarajevo

FENA

1.12.2025

Povodom predstojećih novogodišnjih praznika, počelo je svečano kićenje ulica i javnih površina u općini Novo Sarajevo.

Mostovi Novog Sarajeva zasjali su ukrašeni dekorativnom rasvjetom koja donosi posebnu toplinu i praznični ugođaj.

Počelo kićenje javnih površina. Općina Novo Sarajevo

Ukrašavanje se nastavlja i u narednim danima, kako bi građani i posjetioci uživali u punom prazničnom doživljaju.

# OPĆINA NOVO SARAJEVO
# NOVO SARAJEVO
# SARAJEVO
# KIĆENJE
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