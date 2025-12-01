Počelo svečano kićenje ulica i javnih površina u Novom Sarajevu

Povodom predstojećih novogodišnjih praznika, počelo je svečano kićenje ulica i javnih površina u općini Novo Sarajevo.
Mostovi Novog Sarajeva zasjali su ukrašeni dekorativnom rasvjetom koja donosi posebnu toplinu i praznični ugođaj.
POVODOM PRAZNIKA
Mostovi Novog Sarajeva zasjali su ukrašeni dekorativnom rasvjetom koja donosi posebnu toplinu i praznični ugođaj
Počelo svečano kićenje ulica i javnih površina. Općina Novo Sarajevo
Povodom predstojećih novogodišnjih praznika, počelo je svečano kićenje ulica i javnih površina u općini Novo Sarajevo.
Mostovi Novog Sarajeva zasjali su ukrašeni dekorativnom rasvjetom koja donosi posebnu toplinu i praznični ugođaj.
Počelo kićenje javnih površina. Općina Novo Sarajevo
Ukrašavanje se nastavlja i u narednim danima, kako bi građani i posjetioci uživali u punom prazničnom doživljaju.
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