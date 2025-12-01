Počelo svečano kićenje ulica i javnih površina u Novom Sarajevu

Mostovi Novog Sarajeva zasjali su ukrašeni dekorativnom rasvjetom koja donosi posebnu toplinu i praznični ugođaj.

Povodom predstojećih novogodišnjih praznika, počelo je svečano kićenje ulica i javnih površina u općini Novo Sarajevo.

Ukrašavanje se nastavlja i u narednim danima, kako bi građani i posjetioci uživali u punom prazničnom doživljaju.