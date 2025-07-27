Privremena obustava saobraćaja danas kod stadiona Grbavica zbog utakmice

Zbog utakmice između FK Željezničar i FK Radnik, koja će se igrati u nedjelju, 27. jula 2025. godine na stadionu Grbavica, doći će do privremene obustave saobraćaja na području općine Novo Sarajevo.

Kako je saopćilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, saobraćaj će biti obustavljen od 19:00 do 23:00 sata u sljedećim ulicama:

Bulevar Ivice Osima, od raskrsnice sa ulicama Put Mladih Muslimana i Azize Šaćirbegović do raskrsnice sa ulicom Hamdije Čemerlića,

Topal Osman-paše, od raskrsnice sa ulicom Kemala Kapetanovića do raskrsnice sa ulicom Bulevar Ivice Osima.

Policija će u navedenom periodu regulisati saobraćaj i preusmjeravati vozila na alternativne pravce.

Utakmica počinje u 21:00 sat.