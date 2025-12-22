Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"PAPER BRIDGE"

Počela izgradnja novog mosta preko Miljacke

Novi most olakšat će kretanje pješaka i biciklista u ovom dijelu općine

Počela izgradnja novog mosta. Općina Novo Sarajevo

FENA

22.12.2025

Počeli su radovi na izgradnji novog mosta "Paper Bridge“ preko rijeke Miljacke. Most je smješten iza Doma zdravlja "Omer Maslić“, a povezat će ulicu Bihaćku sa omiljenom šetnicom u Aleji lipa.

Novi most olakšat će kretanje pješaka i biciklista u ovom dijelu općine, posebno u blizini poslovnih zgrada, glavnih saobraćajnica i postojećih šetnica s obje strane Miljacke.

Općina Novo Sarajevo izdala je građevinsku dozvolu za izgradnju mosta, a implementator projekta je Grad Sarajevo, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.

# OPĆINA NOVO SARAJEVO
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.