Počela izgradnja novog mosta preko Miljacke

Počeli su radovi na izgradnji novog mosta "Paper Bridge“ preko rijeke Miljacke. Most je smješten iza Doma zdravlja "Omer Maslić“, a povezat će ulicu Bihaćku sa omiljenom šetnicom u Aleji lipa.

Novi most olakšat će kretanje pješaka i biciklista u ovom dijelu općine, posebno u blizini poslovnih zgrada, glavnih saobraćajnica i postojećih šetnica s obje strane Miljacke.

Općina Novo Sarajevo izdala je građevinsku dozvolu za izgradnju mosta, a implementator projekta je Grad Sarajevo, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.