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STARI GRAD

Treba li neko da pogine: Ponovo se obrušila fasada u Sarajevu

Ovakvi slučajevi samo potvrđuju ono na što stručnjaci već dugo upozoravaju – potreban je sistemski pristup obnovi i sanaciji stambenih objekata

Obrušavanje fasade. Facebook

D. H.

23.6.2025

U samom srcu Sarajeva, 23. juna 2025. godine, došlo je do novog incidenta s dotrajalom infrastrukturom – dio fasade zgrade u ulici Zelenih Beretki se obrušio. Iako, srećom, nije bilo povrijeđenih, prizor je još jednom skrenuo pažnju na sve prisutniji problem sigurnosti pješaka u urbanim zonama.

Mjesto događaja je brzo ograđeno žutom trakom, a prolaznicima je onemogućen pristup potencijalno opasnoj zoni. Ovaj slučaj, iako bez tragičnih posljedica, ne bi smio biti tretiran kao izolovan incident.

Sarajevo već duže vrijeme ima ozbiljan problem sa starim, neodržavanim fasadama, naročito u užem gradskom jezgru gdje su objekti često građeni prije više decenija, a rijetko obnavljani. Padovi dijelova fasada, maltera i betona bilježe se iz godine u godinu – najčešće u prometnim ulicama poput Vrazove, što dodatno povećava rizik za građane i turiste.

Ovakvi slučajevi samo potvrđuju ono na što stručnjaci već dugo upozoravaju – potreban je sistemski pristup obnovi i sanaciji stambenih objekata u Sarajevu, jer svaka nova nesanirana pukotina ili odlomljena ploča može sutra imati ozbiljne posljedice.

Stari Grad i dalje očarava svojom arhitekturom – ali ako se ona ne održava, može vrlo brzo postati opasna kulisa za svakodnevni život.

Obrušavanje fasade u Sarajevu. Facebook

# FASADA
# SARAJEVO
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