Svečano otvoren "Emetov park" u Miševićima

U krugu rehabilitacijske kuće za invalidne i bolesne osobe u Miševićima je danas svečano otvoren “Emetov park” – jedinstven prostor inkluzije i odmora namijenjen osobama s invaliditetom, djeci, starijima i svima kojima je potrebna podrška zajednice.

Brojne zvanice

Park je svečano otvoren simboličnim presijecanjem vrpce, a tu čast su imali federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, načelnik Općine Hadžići Eldar Čomor i ambasador Udruženja “Ruka podrške” Hamdo Ejubović, uz prisustvo predsjednika Udruženja Almira Išerića.

Otvorenje parka, okupilo je brojne zvanice iz društvenog, političkog, kulturnog i sportskog života, te građane i članove Udruženja. Događaj je organizovalo Udruženje invalidnih i bolesnih osoba “Ruka podrške”, koje od svog osnivanja vodi brojne projekte usmjerene na poboljšanje kvalitete života ranjivih grupa.

Mobilijar i sprave

“Emetov park”, čija je izgradnja započela 3. decembra 2024. godine polaganjem kamena temeljca, nosi ime u čast preminulog Elmedina Motike – Emeta, a izgrađen je kao produžetak misije rehabilitacijske kuće u Miševićima. Park obuhvata: mobilijar i sprave za djecu manjeg uzrasta,botanički vrt, rampu za osobe s invaliditetom,kombinovani sportski teren i šadrvane i kuhinju na otvorenom.

Rehabilitacijska kuća u Miševićima (adresa: Miševići 373A) jedini je objekat na području općine Hadžići namijenjen osobama sa svim oblicima invaliditeta, starim i iznemoglim. Udruženje “Ruka podrške”, koje upravlja centrom, danas okuplja više od 200 članova – osoba s invaliditetom, djece s poteškoćama u razvoju, teško oboljelih i starijih građana. Pored pružanja svakodnevne podrške, Udruženje je od svog osnivanja uspjelo obezbijediti zaposlenje za čak 100 svojih članova, čime doprinosi ne samo socijalnoj inkluziji nego i ekonomskoj nezavisnosti svojih korisnika.

Otvaranjem “Emetovog parka” napravljen je još jedan korak ka izgradnji humanijeg, pristupačnijeg i empatičnijeg društva u kojem se svako osjeća viđenim i podržanim.