Ove sarajevske ulice danas neće imati vode

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u ulicama: Hladivode sokak, Gornje Čebedžije, Kalhanski sokak, Nevjestina, Jarčedoli, Bajramuša, Baruthana, Sumbul česma, Kreštalica, Doljanska, Ćamila Avdića, Edhema Eke Džubura, Crkvine, Brezanska. te dio naselja Vratnik.

U sklopu realizacije projekta rekonstrukcije vodovodne mreže koji se finansira sredstvima druge tranše EBRD kredita planirani su radovi u ulici Mula Mustafe Bašeskije. Zbog ovih radova do prekida u vodosnabdijevanju može doći u navedenoj ulici.

- Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Za sve informacije možete se obratiti našem dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435 - naveli su iz ViK-a.