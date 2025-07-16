Ovo su Avdićevi zamjenici na čelu Grada Sarajeva

Samir Avdić izabran je za novog gradonačelnika Sarajeva. Njegovi zamjenici bit će Mirela Džehverović (NS) i Predrag Puharić (SDP).



Mirela Dževherović rođena je 1974. godine u Sarajevu. Diplomirala je biologiju, te 2008. godine započela rad na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, gdje je promovirana u zvanje naučne saradnice s doktoratom iz oblasti genetskog inženjeringa

Njena naučna specijalnost obuhvata forenzičku i arheogenetiku, a njen rad prepoznat je nagradama Univerziteta za objavljene radove u prestižnim svjetskim citatnim bazama

Politički je aktivna kao potpredsjednica lokalnog odbora Naše stranke u Novom Sarajevu i vijećnica u Općinskom i Gradskom vijeću. Posebno se zalaže za unapređenje statusa mladih naučnika i promovisanje nauke u društvu.

Počasna je medicinska sestra iz perioda agresije, zaljubljenica u zaštitu napuštenih životinja i strastveni protivnik antivakserskih pokreta Aktivna je i u obilježavanju antifašističkih vrijednosti Sarajeva

Kao zamjenica gradonačelnika, Dževherović će nastaviti zastupati naučno obrazovanje, društveni angažman i civilne vrijednosti, donoseći stručnost i ravnotežu u upravljanje gradom.

Predrag Puharić, rođen 1977. godine u Sarajevu, ekspert je za cyber sigurnost i digitalnu transformaciju, s više od 20 godina iskustva u obrazovanju, istraživanju i implementaciji IT rješenja

Diplomirao je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, a dodatno se usavršavao kao Chevening Cyber Security Fellow na Cranfieldu (Velika Britanija) i kao CRDF Cybersecurity Fellow na Purdue University (SAD), uz IVLP stipendiju američkog State Departmenta

Trenutno je direktor Centra za izvrsnost u cyber sigurnosti (CSEC) u BiH i dugogodišnji CTO/CSO na Univerzitetu u Sarajevu

U SDP-u je obnašao funkciju sekretara Kantonalnog odbora Sarajevo, a Gradskim vijećem izabran je 29. novembra 2024. za 40. gradonačelnika Sarajeva, u periodu prije formiranja novog vijeća







