Turisti u vlastitom gradu: Nikad da stanemo i pogledamo koliko je lijepo

Sarajevo je grad kojem se dive svi, osim onih koji u njemu žive. Gostima pokazujemo sve, Vijećnicu, žičaru, Tunel spasa, Baščaršiju, kao da su samo oni pozvani da ga otkriju. A mi? Mi jurimo ulicama, ne dižemo pogled, ne zastajemo. Kao da nam je previše blizu da bismo ga vidjeli. Ali kad ostanemo sami, kada je vikend, sunčan dan, kad nema žurbe, ne idemo nikud. Ne penjemo se na Tabiju. Ne svraćamo u muzej. Ne zastanemo kod Sebilja. Prođemo pored, sa mislima na režije, telefon, tržni centar i ponedjeljak koji opet pritiska. Bijela tabija Bijela tabija nije samo razglednica Sarajeva, ona je tihi svjedok njegovih burnih vijekova. S nje se vidi sve , minareti, krovovi, Miljacka koja dijeli grad. Turisti je ne preskaču, jer ko se jednom popne uz stari zid, ponese u sebi taj pogled zauvijek. A mi? Mi je pamtimo iz đaćkih izleta, ali rijetko se popnemo sami. Kao da je predaleko, a samo nas dijeli nekoliko koraka strpljenja.

Bijela tabija za turiste obavezna destinacija . Društvene mreže Bijela tabija za turiste obavezna destinacija . Društvene mreže

Tunel spasa Tunel spasa , mjesto gdje je preživljavanje bilo čudo, a mi nikad nismo kročili. Turisti izlaze nijemi i potreseni. Mi? Znamo za njega, ali mnogi nikad nisu prošli kroz tih 800 metara tišine i borbe. Neki iz straha. Neki iz nelagode. Neki jer se “ne stigne”.

Tunel spasa: 800 metara tišine i borbe . FENA Tunel spasa: 800 metara tišine i borbe . FENA

Vijećnica Vijećnica, orjentir i simbol, za turiste znamenitost, a za nas tek mjesto dogovora. - Vidimo se kod Vijećnice - kažemo. Ili je slikamo s druge strane Miljacke. A da uđemo, zastanemo, poslušamo ono što zidovi pamte, to odlažemo. Jer "bit će prilike“. A vrijeme, znamo, ne čeka.

Vijećnica kao orjentir . Fena Vijećnica kao orjentir . Fena

Sarajevska žičara Dok turisti redovno kupuju kartu za Trebević, mnogi od nas godinama ne sjednu u kabinu žičare koja vodi ka najljepšem balkonu grada. - Na TikToku mi izlaze klipovi o Sarajevu, i divim se snimcima stranaca. A ja nikad nisam snimila ništa. Kao da mi grad nije više zanimljiv - kaže Lejla Mekić, 22-godišnja studentica iz Sarajeva. I nije ona jedina.

Trebevička žičara: Najljepši pogred na grad . Društvene mreže Trebevička žičara: Najljepši pogred na grad . Društvene mreže

Baščaršija Za strance je Baščaršija obavezna stanica, mjesto gdje možete osjetiti miris kafe, čuti zveket bakra i zvuk ezana. Mi je uzimamo zdravo za gotovo. Prolazimo kroz nju žureći na posao, kupujemo somun pa odemo dalje. Zaboravljamo da je to živo srce grada, koje je preživjelo požare, opsade i vrijeme, i i dalje neumorno kuca.

Baščaršija je obavezna stanica turista . Društvene mreže Baščaršija je obavezna stanica turista . Društvene mreže

Vodopad Skakavac Na svega dvadesetak kilometara od centra Sarajeva nalazi se jedno od najvećih prirodnih čuda u BiH, vodopad Skakavac, visok 98 metara. Turisti ga otkrivaju s oduševljenjem, penju se šumskim stazama, snimaju video klipove i vraćaju se puni utisaka. A mi, koji mu živimo najbliže, često nikada nismo odvojili vrijeme da dođemo do njega. Kao da zaboravljamo da ljepota nije uvijek na drugom kontinentu, ponekad je na sat hoda od našeg doma.

Vodopad Skakavac, 98 metara ljepote . Društvene mreže Vodopad Skakavac, 98 metara ljepote . Društvene mreže