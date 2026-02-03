Vlada TK odobrila program jednokratnih pomoći

Brigu o socijalno najugroženijim stanovnicima Tuzlanskog kantona (TK) Vlada TK je danas nastavila dajući saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2026. godinu.

Za taj oblik socijalne njege i pomoći u 2026. godini budžetom Kantona je planiran milion KM, a raspodjela je izvršena prema broju stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, broju nezaposlenih u novembru 2025. godine, broju korisnika stalne novčane pomoći u 2025. godini, broju korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2025. godini, broju korisnika novčane pomoći osoba sa smetnjama u razvoju i oboljenjima u 2025. godini, te broju penzionera sa iznosom najniže penzije u 2025.godini.

Shodno tim kriterijima za 13 centara za socijalni rad su odobreni određeni iznosi sredstava. Tako je za Tuzlu odobreno 211.000 KM, Živinice 120.000 KM, Lukavac 96.000 KM, Gračanicu 90.000 KM, Gradačac 85.000 KM, Srebrenik 84.000 KM, Kalesiju 76.000 KM, Banoviće 65.000 KM, Kladanj 42.000 KM, Čelić 36.000 KM, Sapnu 35.000 KM, Doboj Istok 32.000 i Teočak 28.000 KM.

Vlada je danas prihvatila informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) na području TK u 2025. godini. Na osnovu ostvarenih rezultata može se zaključiti da se i dalje smanjuje interes donatora za ulaganje u deminiranje na području BiH, što upozorava da će Strategija protuminskog djelovanja u BiH za period 2018 - 2027. godina, teško biti ostvarena.

U toku 2025. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja, deminirano je 6.270.364 m2 što predstavlja drugi najbolji godišnji rezultat od početka izvođenja deminerskih radova na području TK. Računajući period od početka izvođenja operacija humanitarnog deminiranja pa zaključno sa krajem 2025. godine na području Tuzlanskog kantona deminirana je površina terena od 52.823.263 m2.

Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi nešto više od 47 miliona m2 ili oko dva posto od ukupne površine kantona. Podatak da je tokom godine uništeno preko 4.800 komada minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava, te sveprisutna pojava njihovog svakodnevnog prijavljivanja, ukazuje da još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla i pripadnicima tima KDZ MUP-a TK ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena, navodi se u danas usvojenoj informaciji.

Također, Vlada je prihvatila i informaciju Ministarstva privrede o kreditnoj liniji Vlade Tuzlanskog kantona sa Bosna Bank International D.D. Sarajevo. Radi se o redovnom izvještavanju Vlade TK o aktivnostima započetim 2019. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstva u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu za 2025. godinu.

Zbog neophodnosti hitne intervencije Vlada je danas odobrila 1.850 KM JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac u svrhu ugradnje pumpe za centralno grijanje škole.

Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, kvalifikacionim uslovima i kriterijima za izbor poslovnih banaka za potrebe budžeta Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je donijela Odluku o izvršavanju dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz budžeta Federacije BiH od 23. decembra 2024. godine

Vlada je danas donijela odluke o uvećanju plaće po osnovu položajnog dodatka za osnovno i srednje obrazovanje. Tim odlukama definiše se položajni dodatak za pomoćnika direktora osnovne ili srednje škole koja se finansira iz budžeta Tuzlanskog kantona i predsjednika Aktiva direktora osnovnih ili srednjih škola Tuzlanskog kantona u visini od 7,5 posto povećanja osnovne plaće.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u budžet Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. U svrhu realizacije projekta „Srcem protiv nasilja“ za JU OŠ „Hasan Kikić Gradačac, 7.564,60 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti na odluke o izmjenama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i srednje obrazovanje i odgoj.

Vlada je danas dala saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za prijem po jednog državnog službenika i namještenika, JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla za prijem jednog uposlenika, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem dva državna službenika, BKC-u Tuzla za prijem stručnog saradnika, te Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem dva namještenika, saopćeno je iz Vlade TK.