Unski lađari u Bosanskoj Krupi: Tradicija duga pola stoljeća

Na obalama rijeke Une danas je održano 45. izdanje manifestacije Unski lađari, koja okuplja ljubitelje prirode, veslanja i tradicije u jedinstvenoj utrci lađama od Crnog jezera do Drvenih mostova.

Ova pet kilometara duga ruta ponovno je podsjetila na vremena kada su lađe bile osnovno prijevozno sredstvo na Uni, a rijeka središte svakodnevnog života.

Dragocjeni dio

Manifestaciju organizuje Grad Bosanska Krupa, uz podršku organizacionog odbora i nesebični angažman Udruženja Unski lađari, koje se već godinama trudi očuvati ovaj dragocjeni dio kulturno-historijske baštine.

- Zadovoljni smo ovogodišnjom manifestacijom i kako je protekla. Mi, kao Udruženje Unski lađari, drugi put zaredom preuzimamo tehničku organizaciju trke i posebno se fokusiramo na lađe, veslače i tok same utrke. Ove godine smo obezbijedili dovoljan broj lađa kako bi svi zainteresovani imali priliku da učestvuju - istakla je potpredsjednica Udruženja "Unski lađari" Unamira Velagić.

Pobjednik ovogodišnje utrke je Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe, višestruki šampion koji je sada već devetu godinu zaredom prvi stigao na cilj. Bužimkić je i dalje vlasnik prelaznog pehara koji čuva već tri godine.

Ključ uspjeha

- Zahvaljujem se građanima Bosanske Krupe koji i dalje čuvaju ovu tradiciju i bore se da ona opstane. Ključ uspjeha su svakodnevni treninzi i činjenica da smo rođeni na vodi, poznajemo je, razumijemo je i volimo je. I ova trka je imala svojih izazova, start je bio borben i sporiji, ali uspjeli smo se s treće pozicije probiti do prvog mjesta - izjavio je Bužimkić nakon utrke.

Manifestacija Unski lađari nije samo sportski događaj, već živa razglednica kulturne prošlosti Bosanske Krupe. Svake godine privlači sve veći broj posjetilaca, domaćih i stranih, potvrđujući da Una i dalje živi u srcima svojih ljudi, kao izvor života, identiteta i zajedništva, istakli su organizatori na kraju.