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GLAVNI GRAD BIH

Završeno ukrašavanje Sarajeva pred nadolazeće praznike

Pred nastupajuće božićne i novogodišnje praznike sarajevske gradske ulice i druge javne površine prigodno su ukrašene

Završeno ukrašavanje Sarajeva - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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FENA

22.12.2025

Pred nastupajuće božićne i novogodišnje praznike sarajevske gradske ulice i druge javne površine prigodno su ukrašene. To je dodatna draž dočeka Nove godine u Sarajevu, gdje se očekuje veliki broj građana glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i brojnih gostiju iz zemlje i inozemstva.

Ove godine je posebna pažnja posvećena ukrašavanju mostova preko Miljacke koji su jedan od simbola Sarajeva, kao i prepoznatljivih građevina, poput Narodnog pozorišta i Akademije likovnih umjetnosti.

Zbog svjetlosnih efekata, praznično ukrašavanje grada posebnu dimenziju dobija u večernjim satima. 

# NOVA GODINA
# SARAJEVO
# BIH
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