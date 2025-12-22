Završeno ukrašavanje Sarajeva pred nadolazeće praznike

Pred nastupajuće božićne i novogodišnje praznike sarajevske gradske ulice i druge javne površine prigodno su ukrašene. To je dodatna draž dočeka Nove godine u Sarajevu, gdje se očekuje veliki broj građana glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i brojnih gostiju iz zemlje i inozemstva.

Ove godine je posebna pažnja posvećena ukrašavanju mostova preko Miljacke koji su jedan od simbola Sarajeva, kao i prepoznatljivih građevina, poput Narodnog pozorišta i Akademije likovnih umjetnosti.

Zbog svjetlosnih efekata, praznično ukrašavanje grada posebnu dimenziju dobija u večernjim satima.