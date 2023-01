Rumun namjerava da prepilva Dunav: Od Švarcvalda preko Novog Sada do Crnog mora

Rumun Avram Jancu koji već 48 dana pliva Dunavom, od planine Švarcvald, sa željom da za 60 dana od dana polaska prepliva cijeli njegov tok do sliva u Crno more, danas je u popodnevnim satima stigao na novosadski Štrand.

U ovu avanturu upustio se 20. juna kada je ušao u Dunav u podnožju Švarcvalda, a od tada je, plivajući prošao kroz Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku i Hrvatsku, sa željom da prepliva cijeli njegov tok u dužini od 2.860 kilometara za 60 dana i uđe u Guinnessovu knjigu rekorda.

- Rumunija je ušla u Evropsku uniju prije deset godina i to je jedan od razloga zbog kog sam se odlučio na ovaj poduhvat, jer Dunav, koji prolazi kroz deset zemalja i četiri prijestolnice, na neki način ujedinjuje čitavu Evropu - rekao je Avram Jancu i dodao da mu je drago što je u Novom Sadu odakle će plivajući "pravo" ići kući.

Kaže da se osjeća dobro, da je u Njemačkoj i Austriji bilo veoma teško, da je nailazio na mnogobrojne izazove, ali vjeruje da može stići do cilja.

- U decembru sam počeo treninge kako bih bio spreman za ovaj poduhvat. Juče sam plivao 53 kilometra, a danas do Štranda 34 i moram reći da je Dunav u Srbiji mnogo prijatniji nego u Njemačkoj i Austriji, ali ne dozvoljavam da me vrijeme ometa, važno je da stignem do cilja - istakao je Jancu, koji je inače bibliotekar.

On je rekao da svojim podihvatom želi da pošalje poruku da ograničenja koja ljudi postavljaju pred sebe mogu da se prevaziđu.