Malik iz filma "Otac na službenom putu" kuhao je i za Anđelinu i Breda

Prije 35 godina Moreno De Bartoli utjelovio je dječaka Malika u filmu Otac na službenom putu.

- To je dio mene, dio mog života i vjerojatno ne bih bio ono što jesam danas da mi se nije to dogodilo, kaže za HRT, dodajući da ga na ulici i danas zaustavljaju - ili ga umjesto Moreno zovu Malik.



Iako je film bio vrlo uspješan i više puta nagrađivan, De Bartoliju nikad nije palo na pamet baviti se glumom. Sve je to bilo lijepo, kaže, lijep doživljaj, ali nije ga nikada privlačilo. Jer njegova je prava ljubav, kaže - kulinarstvo.

I znao je to još u vrlo mladim godinama. U Izraelu je završio Kuharsku akademiju za profesionalnog kuhara, nakon toga u Londonu Le Cordon Blue za slastičara, onda u Manageu u Belgiji za čokolatijera i u Bolonji za majstora - di gelato.



Imao je restoran u Izraelu a nakon toga uglavnom radio za korporacije. Zadnjih se tri-četiri godine bavio konsaltingom. A prošle godine u decembru otvorio slastičarnicu Slon u Rijeci.



- Imam dvije tete koje su u Rijeci i cijeli život sam zapravo ljetovao u Rijeci i jednostavno, Rijeka mi je prirasla srcu - kaže taj rođeni Sarajlija.