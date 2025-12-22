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Ruže sigurne kroz zimu: Sve što morate znati

Zaštita je važna kako bi biljke u proljeće bile zdrave i snažne

Ruže sigurne kroz zimu. Unsplash

A. P.

22.12.2025

Zimska zaštita ruža je važna kako bi biljke u proljeće bile zdrave i snažne. Pripreme se obavljaju nakon prvih blagih mrazeva, ali prije nego što se tlo smrzne.

Važni koraci

Najvažniji korak je nagrtanje – oko baze svake ruže nanosi se 10 do 20 cm rahle zemlje ili komposta, čime se štite pupovi za novi rast. Većini čajevki, floribundi i grmolikih ruža nije potrebna dodatna zaštita, osim u vjetrovitim područjima, gdje se mogu prekriti grančicama crnogorice.

Stablašice i penjačice su osjetljivije: stablašice se omataju prozračnim materijalima, dok se penjačice pri dnu nagrću zemljom i po potrebi vežu uz potporu.

Početkom ili sredinom decembra preporučuje se malčiranje (kora, slama, lišće), ali ne direktno uz stabljiku.

Najčešće greške

Prerano omatanje, jako orezivanje i korištenje plastike spadaju među najčešće greške. Glavno orezivanje vrši se u proljeće.

Zaštitu treba postepeno skidati od sredine marta, kada temperature stabilno pređu 5–7 °C, a opasnost od jačih mrazeva prođe. 

# BILJKE
# RUŽE
# VRT
# ZIMA
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