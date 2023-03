Prvo operite one prozore koji nisu okrenuti suncu

Stiglo nam je proljeće što znači da je vrijeme za proljetno čišćenje. Vrijeme je za pranje zavjesa, prozora i stolarije, ali i za rješavanje viška predmeta iz kućanstva. Proljetno čišćenje nije niti lako niti jednostavno, ali je nešto što moramo napraviti kako bi naš dom čist i ulašten dočekao dizanje roleta i otvaranje prozora. A ovi savjeti će vam pomoći uštedjeti vrijeme i novac…

Pranje zavjesa

Kada perete prozore prvo operite one koji nisu okrenuti suncu, a potom one koji jesu. Prozore na sunčanoj strani perite kada nema sunca kako bi izbjegli crte od sredstva za čišćenje. Naravno, obavezno je i pranje zavjesa ukoliko ih imate.

Prilikom čišćenja rerne i borbe sa zagorenim ostacima hrane koristite jednu običnu mokru krpu. Nju postavite na ostatke hrane koji jednostavno odbijaju saradnju i upalite rernu na 50 stepeni.

Ako imate perive zavjese za kadu operite ih u veš mašini, ali na 30 stepeni i s manjim brojem okretaja. Objesite ih da se osuše i obavezno ih razgrnite.

Proljetno čišćenje je savršeno vrijeme za rješavanje one dosadne ladice svaštare! Bacite stvari koje obećavate koristiti godinama ili ih pak konačno iskoristite!

Igračke sklonite

Nemojte zaboraviti na rasvjetna tijela. Usišite bube i bubice koje su otišle na vječni počinak u susretu s žaruljom, a staklo ili plastiku operite u mlakoj vodi i deterdžentom. Naravno, prije rukovanja isključite iz struje.

Dječje igračke su priča koja završava kada se udaju i isele iz kuće, a dotada proljetno čišćenje i rotacija su vaš prijatelj! Spremite igračke kojima se ne igraju, ostavite one aktualne, a ostatak poklonite.

Čišćenje ormara

Čišćenje ormara nije lako, ali vrijeme je da u ropotarnicu prošlosti zaključate sve one pulovere i košulje koje ste se zakleli obući, ali nikada niste. A još je manje lako kada je riječ o odjeći mališana! No, i za to imamo rješenje! Kada ih nema doma razvrstajte odjeću – onu koju nose, onu koju ne nose, onu za pokloniti, onu za baciti i onu za “po kući.”