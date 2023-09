Ako vam smetaju dugmići dok peglate, evo rješenja

- Ako peglate košulju kao što sam ja nekada, vjerovatno peglate oko dugmadi izbjegavajući ih kao da su minska polja. Žao mi je što vam moram to reći, ali to nije pravi način - rekao je i pokazao kako bi to trebalo raditi - okrenuti naopačke i proći peglom.

- Ovo je moja tajna. Započnite tako da okrenete košulju naopako i pustite da pegla jednom klizne po tkanini - pojasnio je pa pokazao kako je dobro ispeglano.

Mnogi su bili oduševljeni komentirajući:

''Ovo je zanimljivo, morat ću pokušati.''

''Probat ću ovo već sutra ujutro.''

''Osjećam se kao idiot – naravno da treba samo preokrenuti košulju.''

Međutim, bilo je i onih kojima to nije neka novost:

''Znao sam to!''

''Ovako peglam još od 80-ih'', prenosi ''The Sun''.