Podijelila je trik za uklanjanje vlage i oduševila mnoge: Potrebne su vam samo dvije stvari

Do vlage dolazi kada topli zrak iznutra dođe u dodir s hladnom površinom, a ako se ne rješava na vrijeme, vlaga se brzo može pretvoriti u plijesan i predstavljati prijetnju vašem zdravlju.

Srećom, jedna korisnica TikToka objasnila je kako se riješiti vlage s prozorskih površina s dvije svakodnevne stvari. Prenoseći video na svoj TikTok račun @fenrahalesari, podijelila je savjet koji ju je naučila njena mama, a koji uključuje so i pijesak za mačke.

Iako je to čest problem u mnogim domovima, većina ljudi se često pita što uzrokuje vlagu ili kako je se riješiti. Naime, do vlage dolazi kada topli zrak iznutra dođe u dodir s hladnom površinom, a ako se ne rješava na vrijeme, vlaga se brzo može pretvoriti u plijesan i predstavljati prijetnju vašem zdravlju, prenosi Mirror.

Za prvi trik Fenrah je pokazala da, ako usipate kuhinjsku so u plastičnu posudu, ona će upiti vlagu. Slično tome, ako stare čarape i najlonke napunite pijeskom za mačke i stavite ih po kući, one bi trebale obaviti isti posao kao i odvlaživač zraka.

Pijesak u čarape

Fenrah je zatim prenijela drugi dio videa, otkrivajući šta će se dogoditi nakon toga. Pokazujući kutiju sa solju nakon četiri do pet sedmica, Fenrah je objasnila: ''Ovako so obično izgleda. Možete vidjeti da ima nešto tekućine.''

Ako je so grudičasta i vlažna, Fenrah kaže da je definitivno vrijeme da je uskoro promijenite. Dodala je: ''Možete malo protresti kutiju. Smatram da to pomaže.'' Nakon sedam dana, provjerite mačiji pijesak i, ako je stvarno zgrudan od vlage, potrebno ga je promijeniti. Farah je dodala: ''Samo nastavi provjeravati i trebao bi biti dobro.''

Mnogi korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni ovim jednostavnim trikovima. Jedna je osoba upitala: ''Ovo je nevjerovatno! Mijenjate li ih svakih pet sedmica'', na šta je Fenrah odgovorila: ''Samo pazim na to koliko je područje vlažno! Na nekim mjestima treba više mijenjati nego na drugima.'' Drugi je je dodao: ''Koristio sam trik s čarapom u svom autu. Stvarno djeluje. Radio sam to godinama u statičnim karavanima. I so djeluje jako dobro.''