Treba li pospremiti hotelsku sobu prije odlaska: Stručnjaci za bonton daju odgovor

Ako ste se ikada zapitali da li treba da sredite hotelsku sobu ili apartman prije nego što ih napustite, niste jedini! I dok neki smatraju da to nije njihova obaveza, s obzirom na to da su platili svoj boravak, neki su pretjerano revnosni, pa namjeste posteljinu do savršenstva, iako znaju da ona svakako mora da se skine i opere. Ali, šta kažu stručnjaci za bonton - u kakvom stanju treba ostaviti hotelsku sobu?

Ne ostavljajte smeće

- Apsolutno nema potrebe da namještate krevet prije nego što napustite sobu. Posteljina će svakako odmah biti skinuta, tako da nema potrebe zamarati se time - kaže za "Travel + Leisure" Majka Majer, stručnjak za bonton i autor knjiga o istoj temi.

Ona savjetuje i da ne ostavljate smeće razbacano svuda po sobi (flaše, maramice, omote...), kao što to ne biste uradili ni da ste odsjeli kod prijatelja, već da ga odložite u kante za smeće koje postoje u svakoj sobi, piše Žena.Blic.rs.

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju prije nego što odete iz hotelske sobe ili apartmana jesu peškiri. Najbolje je da iskorištene peškire ostavite okačene ili složene u kupatilo.

- Nikada ne ostavljajte mokre peškire na tepihu ili na namještaju, jer mogu da oštete drvo ili tkaninu i ostave mokre fleke, te da izazovu buđ, ili se možda neće osušiti na vrijeme za sljedećeg gosta - objašnjava Mejer.

Vratite namještaj

Još jedan stručnjak za bonton Dajan Gotsman, inače osnivač škole protokola u Teksasu, dala je savjete na ovu temu. Ona ističe da ne treba koristiti bademantile kao maramice za uklanjanje šminke - mogu se oprati, ali je teško ukloniti zahtjevne fleke.

- Ako razbijete čašu ili flašu, pobrinite se da pokupite komadiće u najvećoj mogućoj mjeri - dodaje Gotsman.

Zaposleni u hotelima imaju još jednu preporuku za sve goste - ako ste u sobi pomjerali namještaj, trebalo bi da ga vratite u prvobitno stanje prije odlaska! Isto važi i za telefon, daljinski upravljač ili televizor.