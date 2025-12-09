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ODRASLI MRAVI ODLAZE

Mravi mole za smrt kada su bolesni

Mravinjaci su idealno mjesto za izbijanje bolesti jer hiljade mrava pužu jedni preko drugih, kaže Erika Doson

Mravi mole za smrt kada su bolesni. Facebook

A. O.

9.12.2025

Mnoge životinje kriju bolest iz društvenih razloga. Na primjer, poznato je da bolesni ljudi rizikuju da zaraze druge kako bi i dalje mogli da idu u kancelariju - ili u kafić.

Međutim, kolonije mrava djeluju kao jedan "superorganizam" koji radi na osiguravanju opstanka svih, slično kao što zaražene ćelije u tijelima šalju signal "pronađi me i pojedi me", prema timu naučnika predvođenom Austrijom.

- Mravinjaci su idealno mjesto za izbijanje bolesti jer hiljade mrava pužu jedni preko drugih - kaže Erika Doson, bihevioralni ekolog sa Instituta za nauku i tehnologiju Austrije i vodeća autorica nove studije.

Kada odrasli mravi radnici obole od bolesti koja bi se mogla proširiti kroz koloniju, oni napuštaju gnijezdo da uginu sami.

Međutim, mladim mravima, koji su još unutar čaure, onemogućena je ova vrsta socijalnog distanciranja.

Naučnici su već shvatili da, kada su ove lutke terminalno bolesne, dolazi do hemijske promjene koja proizvodi poseban miris.

- Odrasli mravi radnici se zatim okupljaju, uklanjaju čauru, izgrizu rupe i ubacuju otrov - pojašnjava Dosonova.

Taj otrov djeluje kao dezinfekciono sredstvo, koje ubija i patogen koji ugrožava koloniju i lutke.

- Za potrebe novog istraživanja naučnici su željeli da utvrde šta je zapravo i kako funkcioniše mehanizam koji nosi poruku: 'Hej, dođi i ubij me' - navela je Dosonova.

Najprije su naučnici posebnim metodama izvukli miris iz bolesnih lutaka malog crnog baštenskog mrava lasius neglectus, i kada su primijenili miris na jedinke zdravog legla u laboratoriji, mravi radnici su ih ipak uništili.

Zatim je tim sproveo eksperiment koji je pokazao da bolesne lutke proizvode miris samo kada su mravi radnici u blizini, što dokazuje da je to namjerni signal za uništenje.

- Iako je to žrtva - to je praksa u njihovom interesu, jer znači da će njihovi geni preživjeti i biti prenijeti na sljedeću generaciju - kaže Dosonova. Međutim, postoji jedan član gnijezda koji se ne žrtvuje.

Kada se matice zaraze unutar svojih čaura, one ne šalju mirisni upozoravajući signal, otkrio je tim, čiji su se članovi zapitali: "Da li varaju sistem?"

Međutim, otkrili su da "matične lutke imaju mnogo bolji imuni sistem od lutaka radnica, te su stoga bile u stanju da se bore protiv infekcije - i zato mislimo da nisu signalizirale", rekla je Dosonova.

Dodala je da se nada da će buduća istraživanja ispitati da li se matične lutke žrtvuju kada postane jasno da neće pobijediti infekciju, piše RTS.

# MRAVI
# SMRT
# BOLEST
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