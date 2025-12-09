Mravi mole za smrt kada su bolesni

Mnoge životinje kriju bolest iz društvenih razloga. Na primjer, poznato je da bolesni ljudi rizikuju da zaraze druge kako bi i dalje mogli da idu u kancelariju - ili u kafić.

Međutim, kolonije mrava djeluju kao jedan "superorganizam" koji radi na osiguravanju opstanka svih, slično kao što zaražene ćelije u tijelima šalju signal "pronađi me i pojedi me", prema timu naučnika predvođenom Austrijom.

- Mravinjaci su idealno mjesto za izbijanje bolesti jer hiljade mrava pužu jedni preko drugih - kaže Erika Doson, bihevioralni ekolog sa Instituta za nauku i tehnologiju Austrije i vodeća autorica nove studije.

Kada odrasli mravi radnici obole od bolesti koja bi se mogla proširiti kroz koloniju, oni napuštaju gnijezdo da uginu sami.

Međutim, mladim mravima, koji su još unutar čaure, onemogućena je ova vrsta socijalnog distanciranja.

Naučnici su već shvatili da, kada su ove lutke terminalno bolesne, dolazi do hemijske promjene koja proizvodi poseban miris.

- Odrasli mravi radnici se zatim okupljaju, uklanjaju čauru, izgrizu rupe i ubacuju otrov - pojašnjava Dosonova.

Taj otrov djeluje kao dezinfekciono sredstvo, koje ubija i patogen koji ugrožava koloniju i lutke.

- Za potrebe novog istraživanja naučnici su željeli da utvrde šta je zapravo i kako funkcioniše mehanizam koji nosi poruku: 'Hej, dođi i ubij me' - navela je Dosonova.

Najprije su naučnici posebnim metodama izvukli miris iz bolesnih lutaka malog crnog baštenskog mrava lasius neglectus, i kada su primijenili miris na jedinke zdravog legla u laboratoriji, mravi radnici su ih ipak uništili.