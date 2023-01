Ovo su psi koji imaju snježno bijelo krzno

Među stotinama rasa pasa koliko ih postoji na svijetu, svega nekoliko je prepoznatljivo po tome što ima isključivo bijelu boju dlake. Mnoge rase mogu imati bijelu boju dlake, među mnogim drugim kombinacijama boja, ali svega nekolicina se može pohvaliti snježno bijelim krznom.

Dok jedne krasi bijela dlaka koja se podudara sa njihovim arktičkim ili planinskim porjeklom, drugi su dobili „na poklon“ od Majke prirode ovu boju kako mi mogli da budu u službi kraljeva i plemića.

Samojed

To je pas srednje veličine kraljevskog izgleda. Njegova gusta, pahuljasta dlaka koja posebno dolazi do izražaja, ima savršnog smisla kada se uzme u obzir da on potječe iz Sibira. Stanovnici ovih predjela koristili su ovu rasu za čuvanje irvasa, lov i vuču sanki.