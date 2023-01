Najbogatija mačka na Instagramu: Ima neto vrijednost od 100 miliona dolara i 4,4 miliona pratilaca

View this post on Instagram

Takođe, njena prva knjiga, „Living Your Best Life According to Nala Cat“, je životni vodič, koji sadrži neobjavljene njene fotografije i poseban vodič o najboljim praksama za usvajanje i njegu kućnog ljubimca.

Kao bivša mačka iz skloništa za životinje, Nala, uz pomoć svojih ljubaznih vlasnica, nastoji da podigne svijest javnosti o gladnim životinjama, hrani za kućne ljubimce i usvajanju lutalica. Da bi pomogla u ove svrhe, porodica je lansirala Love Nala, premium liniju hrane za mačke.