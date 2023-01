Šta mačka želi od vas kada vam sjedne na laptop ili na knjigu dok je čitate?

Stručnjaci za ponašanje životinja kažu da mačke na taj način zapravo traže toplinu, dobro mjesto s kojeg mogu promatrati okolinu ili traže pažnju vlasnika.

Tjelesna temperatura kod mačaka je viša nego kod ljudi, između 38 i 39,5 stepeni Celzijevih i zato vole topla sunčana mjesta i vaš laptop koji se ugrije dok radi.

Neki vjeruju i da mačke to rade jer ta mjesta imaju vaš miris, a to im itekako paše s obzirom na to da ste vi osoba koja se brine o njima, hraneći ih i mazeći. Zbog toga vaša ljubimica voli sve što ima vaš miris.

Neki stručnjaci za mačke reći će da, sjedeći na laptopu dok radite na njemu ili knjizi dok je čitate, životinja obilježava svoj teritorij. Čak i ako ga vi koristite, žele vam dati do znanja da je taj predmet i dalje u njihovom "vlasništvu".

Dakle, jesu li mačke ljubomorne kada stanu između vas i onoga što radite? Možda, zapravo, traže vašu pažnju.

Kako se nositi s ljubomornom macom?

Ako vaša mačka želi stati između vas i onoga što trebate napraviti, ali je općenito prijateljski raspoložena, možete je jednostavno premjestiti na drugo mjesto.

Postoje čak i lažna prijenosna računala na kojem može sjediti dok vi obavljate svoj posao. Međutim, ako imate mačku koja zna pokazivati agresivno ponašanje, morat ćete poduzeti određene korake kako biste spriječili ili barem umanjili takvo ponašanje.

Ako vam ljubimica skoči u krilo i zatim pokaže agresivno ponašanje, ustanite i pustite da mačka padne umjesto da je sami odgurnete s krila. Ako vam mačka agresivno blokira ulazak u neki prostor ili korištenje nekog predmeta, otiđite i ignorirajte situaciju dok maca ne izgubi interes.

Agresivno ponašanje

Imajte nešto pri ruci kako biste odvratili maci pažnju ako postane agresivna. Također, izbjegavajte situacije koje kod mace izazivaju agresivno ponašanje.

Izbjegavajte maci davati mačju metvicu i razmislite o tome da maci date lijek koji djeluje na anksioznost.

Ako su dvije mačke agresivne jedna prema drugoj, razdvojite ih i zatim ih polako predstavite jednu drugoj koristeći tehnike pozitivnog poticanja.

Dajte maci poslastice za poticanje neagresivnih načina ponašanja i savjetujte se s veterinarom ili stručnjakom za ponašanje životinja.