Mogu li psi razlikovati boje: Naučnici dali zanimljiv odgovor

Veterinari su dugo tvrdili da psi vide crno-bijeli svijet, međutim, skorašnje studije pokazuju da nisu bili u pravu i da i psi mogu razlikovati boje – samo možda ne tako jasno kao ljudi.

Najnovija istraživanja

Kako najnovija istraživanja pokazuju, u odnosu na ljude, psi imaju samo dvadeset posto kupastih fotoreceptornih ćelija koje omogućavaju razlikovanje boja.

Psi vide različite tonove žute i plave boje, a kada su u pitanju zeleni i crveni tonovi, oni ih neće razlikovati. Drugim riječima, vaš najbolji prijatelj vidi svijet u žutoj, plavoj i sivoj boji.

Ono što je zanimljivo jeste da su najprodavanije igračke za pse upravo crvene ili jarko narandžaste boje. Zato, ukoliko vaš pas ne registruje igračku koju ste mu bacili, vrlo je moguće da je on uopće ne primjećuje u zelenoj travi, jer on sve to vidi u istoj, tamnosivoj boji.

Prigušeno svjetlo

Za razliku od čula mirisa koje je značajno razvijenije kod pasa nego kod ljudi, čulo vida im je znatno slabije. Zato budite svjesni da ono što vi jasno vidite vašem psu s iste razdaljine može djelovati nejasno i mutno. Ipak, oni će mnogo jasnije vidjeti kada je svjetlo prigušeno, a i lako će opaziti svaki pokret.

Iako sada znate da vaš ljubimac sigurno nema omiljenu boju, to i dalje ne treba da vas spriječi da vi uživate u raznobojnoj odjeći koju mu možete nabaviti i uklapati je i sa svojim odjevnim kombinacijama.